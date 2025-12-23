Sueldos: cuánto cobrará una empleada doméstica por hora y por mes desde enero de 2026

El sueldo que cobrarán las trabajadoras domésticas en el primer mes del año incluirá el ultimo tramo del acuerdo paritario. Cuáles son los montos según cada categoría.

El comienzo del nuevo año traerá una actualización en el salario de aquellas personas que trabajan en el sector doméstico . El sueldo de diciembre, que se pagará en enero de 2026, sumará la última variación dispuesta en la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

El aumento , que tiene impacto tanto para quienes trabajan por hora como para los trabajadores que reciben un haber mensual, va en línea con el incremento del 1,3% aplicado sobre el último sueldo de 2025 y forma parte del acuerdo paritario vigente e incluirá también un bono que variará de acuerdo con el tiempo trabajado durante el mes.

Estas modificaciones surgen de las competencias que tiene la CNTCP, que apunta a "mejorar las condiciones laborales establecidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares ".

Escala salarial de enero: cuánto se paga por hora

ARCA informó cuáles son los valores oficiales que se deben para por las distintas labores domésticas. El total varía de acuerdo con la categoría y la modalidad:

Supervisor/a

Con retiro: $3.783,33 por hora ($471.956,01 mensuales)

Sin retiro: $4.143,70 por hora ($525.712,99 mensuales)

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.582,79 por hora ($438.475,56 mensuales)

Sin retiro: $3.926,84 por hora ($488.091,78 mensuales)

Caseros

Sin retiro: $3.383,54 por hora ($427.821,61 mensuales)

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,54 por hora ($427.821,61 mensuales)

Sin retiro: $3.784,32 por hora ($476.755,68 mensuales)

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.135,99 por hora ($384.713,01 mensuales)

Sin retiro: $3.383,54 por hora ($427.821,61 mensuales)

El organismo fiscal aclaró que "el personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad". Es decir, si la persona cumple más de una función, deberá recibir la mejor remuneración que corresponda las categorías en las que se encuadra su tarea.

Empleadas domésticas. El mes de diciembre llega con un incremento del 1,3% para las empleadas domésticas y el personal de casas de familia.

Bono no remunerativo: de cuánto será en enero

En la misma texto oficial, publicado el 5 de diciembre, la CNTCP dispuso "otorgar una suma no remunerativa de $14.000 para el personal que preste tareas 16 o más horas semanales; de $9.000 para quien preste tareas entre 12 y menos de 16 horas semanales y de $6.000 para quien preste tareas menos de 12 horas semanales.

Estas sumas, indica la normativa "serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de noviembre y diciembre 2025, adquiriendo carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026".

Adicionales por zonas desfavorables

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero precisó también que se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías. Este aporte extra será para los empleados del sector que se desempeñen en La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego o en el municipio de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.