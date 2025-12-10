De acuerdo al último convenio paritario, estos son los sueldos de la construcción incluidos en la nueva tabla salarial de la UOCRA de diciembre de 2025 .

Sueldos de la construcción: cuánto se cobra según la nueva tabla salarial de UOCRA en diciembre 2025

A mediados de noviembre de 2025 , la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) firmó un nuevo convenio paritario, que incluyó aumentos salariales para los empleados nucleados en ese gremio. De esa manera, quedaron definidos los sueldos de los trabajadores de la construcción para el último tramo del año. Así, ¿cómo quedó la tabla salarial de la UOCRA en diciembre de 2025 ?

Cabe recordar que la UOCRA acordó incrementos en los sueldos para el mes de noviembre de 2025 del 1,4 por ciento, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre de 2025 y para el mes de diciembre de 2025 por un 1,3 por ciento, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de noviembre de 2025 .

El sueldo básico por hora de un trabajador nucleado en la UOCRA en diciembre de 2025 oscila entre 3.833 y 10.536 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea. La nueva tabla salarial, que incluye el aumento del 1,3 por ciento para el último mes del año, presenta los siguientes montos:

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.268.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.847.

Sueldo básico con adicional por zona C: $8.087.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.536.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.506.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.004.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.582.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $9.012.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $4.164.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.616.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.316.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.328.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.833.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.274.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.104.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.666.

Sereno

Sueldo básico mensual: $696.321.

Sueldo básico con adicional por zona B: $775.732.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.164.098.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.392.642.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Asimismo, la UOCRA -junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC)- estableció el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativo, pagadera en los meses de noviembre de 2025 y diciembre de 2025, la cual será abonada a los trabajadores y trabajadoras de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75.

Esta suma de carácter no remunerativo que percibirán los trabajadores de la UOCRA se fijó del siguiente modo:

La Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de $83.200.

La Categoría Ayudante Zona "A" en la suma mensual de $83.200.

La Categoría 1/2 Oficial Zona "A" en la suma mensual de $88.100.

La Categoría Oficial Zona "A" en la $96.200.

La Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de $103.300.

Dichas sumas se incrementarán de acuerdo a los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondan y que surgen de las tablas mencionadas más arriba.