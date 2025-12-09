El clima en Neuquén

País
La Mañana empleadas domésticas

Sueldo empleada doméstica: cuánto cobran por 4 horas semanales en diciembre 2025

Las trabajadoras del sector recibirán le medio aguinaldo y un bono de fin de año. Cuál será el monto total según su categoría.

En el último mes del año, las empleadas domésticas recibirán una suba salarial del 1,3% respecto del mes anterior. Además, volverán a recibir el bono extra no remunerativo, según la cantidad de horas semanales de trabajo, y también llegará el pago del medio aguinaldo.

Cuál es el aumento para las empleadas domésticas en diciembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó el mes pasado un aumento de sueldo de 2,7% total para las empleadas domésticas, que se distribuye de la siguiente manera:

  • Noviembre: 1,4% de aumento sobre el sueldo de septiembre 2025
  • Diciembre : 1,3% de aumento sobre el sueldo de noviembre 2025

En paralelo, se reafirmó el bono mensual no remunerativo que tuvieron, que se paga de acuerdo a la cantidad de horas semanales trabajadas y se asigna de la siguiente forma:

  • De 0 a 12 horas semanales: 6.000 pesos por mes
  • De 12 a 16 horas semanales: 9.000 pesos por mes
  • Más de 16 horas semanales: 14.000 pesos por mes

Escala salarial de diciembre

Según la escala de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), los sueldos correspondientes al trabajo de noviembre -que se paga en diciembre- serán los siguientes dependiendo de cada categoría:

Supervisor/a

  • Con retiro: $3.734,78 por hora / $465.904,33 mensual
  • Sin retiro: $4.090,52 por hora / $518.965,42 mensual

Personal para tareas específicas

  • Con retiro: $3.535,82 por hora / $432.851,44 mensual
  • Sin retiro: $3.876,43 por hora / $481.837,15 mensual

Caseros

  • Sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual
  • Sin retiro: $3.734,78 por hora / $470.627,41 mensual

Personal para tareas generales

  • Con retiro: $3.095,73 por hora / $379.784,94 mensual
  • Sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual

En todos los casos, se trata de los valores mínimos básicos legales para la actividad de servicio de casas particulares. A los sueldos se les deben agregar siguientes adicionales:

  • Por "Antigüedad": equivale a un 1% por cada año de antigüedad, sobre los salarios mensuales.
  • Por zona desfavorable, equivale al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
  • Horas extras trabajadas por fuera de la jornada regular.
Sueldo. Empleadas domésticas.
Con el nuevo aumento, las empleadas domésticas para tareas generales, con retiro cobrarán $1184 la hora y $145.230,50 el mes.

Cuánto cobra una empleada doméstica por cuatro horas por semana

Con estos datos, se puede estimar cuál será el monto que total que recibirá una empleada doméstica por cuatro horas semanales trabajadas durante noviembre. Al sueldo, que se paga en diciembre, se suma el bono y el medio aguinaldo.

Un dato a tener en cuenta es que las trabajadoras que prestaron servicios de lunes a viernes cobran por cuatro jornadas de cuatro horas en noviembre, mientras que las que prestan servicios los sábados en horario regular cobran por cinco. Los totales son los siguientes.

Supervisor/a

  • Con retiro: $59.744 por cuatro jornadas y $74.690 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo
  • Sin retiro: $65.448,32 por cuatro jornadas y $81.810,4 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Personal para tareas específicas

  • Con retiro: $56.573,12 por cuatro jornadas y $70.716,4 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo
  • Sin retiro: $62.022,88 por cuatro jornadas y $77.528,6 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Caseros

  • Siempre sin retiro: $53.441,76 por cuatro jornadas y $66.802,2 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $53.441,76 por cuatro jornadas y $66.802,2 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo
  • Con retiro: $59.744 por cuatro jornadas y $74.690 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Personal para tareas generales

  • Con retiro: $49,531,68 por cuatro jornadas y $61.914,6 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo
  • Sin retiro: $53.441,76 por cuatro jornadas y $66.802,2 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

