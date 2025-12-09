Sueldo empleada doméstica: cuánto cobran por 4 horas semanales en diciembre 2025

Las trabajadoras del sector recibirán le medio aguinaldo y un bono de fin de año. Cuál será el monto total según su categoría.

En el último mes del año, las empleadas domésticas recibirán una suba salarial del 1,3% respecto del mes anterior. Además, volverán a recibir el bono extra no remunerativo, según la cantidad de horas semanales de trabajo, y también llegará el pago del medio aguinaldo .

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó el mes pasado un aumento de sueldo de 2,7% total para las empleadas domésticas , que se distribuye de la siguiente manera:

En paralelo, se reafirmó e l bono mensual no remunerativo que tuvieron, que se paga de acuerdo a la cantidad de horas semanales trabajadas y se asigna de la siguiente forma:

De 0 a 12 horas semanales: 6.000 pesos por mes

De 12 a 16 horas semanales: 9.000 pesos por mes

Más de 16 horas semanales: 14.000 pesos por mes

Escala salarial de diciembre

Según la escala de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), los sueldos correspondientes al trabajo de noviembre -que se paga en diciembre- serán los siguientes dependiendo de cada categoría:

Supervisor/a

Con retiro: $3.734,78 por hora / $465.904,33 mensual

Sin retiro: $4.090,52 por hora / $518.965,42 mensual

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.535,82 por hora / $432.851,44 mensual

Sin retiro: $3.876,43 por hora / $481.837,15 mensual

Caseros

Sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual

Sin retiro: $3.734,78 por hora / $470.627,41 mensual

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.095,73 por hora / $379.784,94 mensual

Sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual

En todos los casos, se trata de los valores mínimos básicos legales para la actividad de servicio de casas particulares. A los sueldos se les deben agregar siguientes adicionales:

Por "Antigüedad" : equivale a un 1% por cada año de antigüedad, sobre los salarios mensuales.

: equivale a un 1% por cada año de antigüedad, sobre los salarios mensuales. Por zona desfavorable , equivale al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

, equivale al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires. Horas extras trabajadas por fuera de la jornada regular.

Sueldo. Empleadas domésticas. Con el nuevo aumento, las empleadas domésticas para tareas generales, con retiro cobrarán $1184 la hora y $145.230,50 el mes.

Cuánto cobra una empleada doméstica por cuatro horas por semana

Con estos datos, se puede estimar cuál será el monto que total que recibirá una empleada doméstica por cuatro horas semanales trabajadas durante noviembre. Al sueldo, que se paga en diciembre, se suma el bono y el medio aguinaldo.

Un dato a tener en cuenta es que las trabajadoras que prestaron servicios de lunes a viernes cobran por cuatro jornadas de cuatro horas en noviembre, mientras que las que prestan servicios los sábados en horario regular cobran por cinco. Los totales son los siguientes.

Supervisor/a

Con retiro: $59.744 por cuatro jornadas y $74.690 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Sin retiro: $65.448,32 por cuatro jornadas y $81.810,4 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Personal para tareas específicas

Con retiro: $56.573,12 por cuatro jornadas y $70.716,4 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Sin retiro: $62.022,88 por cuatro jornadas y $77.528,6 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Caseros

Siempre sin retiro: $53.441,76 por cuatro jornadas y $66.802,2 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $53.441,76 por cuatro jornadas y $66.802,2 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Con retiro: $59.744 por cuatro jornadas y $74.690 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Personal para tareas generales