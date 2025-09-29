Paro de ATE en un organismo provincial: quiénes son y cuál es el reclamo

Reclaman que el ofrecimiento provocaría un "achatamiento de la escala salarial". Realizarán una asamblea a las 11.

Empleados de la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral nucleados en ATE realizan un paro y retención de tareas en las puertas del edificio ubicado en la calle Buenos Aires al 333 de Neuquén capital. Reclaman una propuesta salarial superadora en el contexto de una paritaria abierta.

La delegada gremial de los trabajadores de la Subsecretaría, Juana García, contó en diálogo con el móvil de LU5 que en la paritaria se viene discutiendo una modificación del convenio colectivo de trabajo. "No se modifica desde 2017", dijo. Según detalló, esta medida abarca a 250 trabajadores de toda la provincia.

Según el relato de la mujer, las negociaciones transcurrían con normalidad hasta que comenzaron a negociar el título 3, que comprende la escala salarial. "Aparece Hacienda en la última reunión paritaria con una propuesta de modificación donde nos dicen que va a haber un aumento del 5% del SG1", contó.

"Esa propuesta es mentirosa, porque así como dicen que nos dan el 5%, a la vez nos reducen el coeficiente de la escala, lo que produce que el aumento sea mucho menor al 5%. Esto genera un achatamiento en la escala", afirmó.

La delegada expresó que la medida continuará durante la mañana. En caso de no recibir propuestas, llevarán a cabo una asamblea a las 11 para determinar cómo continúan la jornada.

García quiso hacer una aclaración. "Nosotros nos convocamos hoy a la mañana en las puertas del edificio y nos encontramos con que no había abierto, directamente", afirmó García. "Si hoy no hay atención al público es además porque ellos decidieron no abrir las oficinas de la subsecretaría de Trabajo".

Paritaria con estatales en Neuquén: el pedido de los gremios y un temido escenario

El gobierno de Rolando Figueroa convocó a los gremios estatales a una paritaria 2026 adelantada, que iniciará la semana del 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas nacionales. La fecha elegida está llena de incertidumbre, no solo por el trasfondo político, sino también porque la economía argentina atraviesa semanas de definiciones.

El clima es de total incertidumbre, debido a que en estos últimos días, el gobierno de Javier Milei tuvo que pedir un apoyo financiero al Tesoro de los Estados Unidos, para sostener la suba del dólar. El eje central del gobierno es mantener un dólar bajo, y contener la inflación, en un contexto muy complejo.

En esa fecha, Figueroa eligió debatir la paritaria anticipada, para ganar previsibilidad en 2026, tal cual lo hizo el año pasado, cuando se cerró sin conflicto la paritaria 2025. Pero este año, la situación pareciera ser distinta en el clima eleccionario. El llamado es para ATEN, ATEN, UPCN y el gremio Viales.

La reunión se dará en un contexto donde, según admiten los propios dirigentes sindicales, la incertidumbre domina el escenario. Consultado por este diario, el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, sostuvo que “hay que ser cautelosos” y que la mesa de discusión podría encontrarse “con otro país” tras el resultado de las elecciones.

El dirigente trazó distintos escenarios especulativos: la evolución de la inflación, la continuidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia y la actualización trimestral de los sueldos estatales bajo ese mecanismo.

“Aún no se puede adelantar mucho, pero dependiendo cuáles sean las variables de la inflación, se van a analizar distintos temas”, afirmó.