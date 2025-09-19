Sueldo confirmado: ¿cuánto gana un empleado de comercio por 8 horas de trabajo en septiembre 2025?

En este artículo, te contamos cuánto gana un empleado de comercio por 8 horas de trabajo en septiembre de 2025 . ¿Qué dice la ley al respecto?

A través de su portal oficial, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) – gremio que nuclea a los empleados de Comercio - detalla que la jornada laboral de los trabajadores del sector se ajusta a lo dispuesto por la Ley 11.544. Así, ¿cuánto gana un empleado de Comercio por 8 horas de trabajo en septiembre de 2025 ?

Cabe resaltar que, según la ley mencionada más arriba, la jornada de trabajo de los empleados de Comercio no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro.

La jornada de trabajo de los empleados de Comercio no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales.

Sueldo de empleado de comercio por 8 horas de trabajo en septiembre 2025

En septiembre de 2025, la tabla salarial que nuclea a los empleados de Comercio que trabajan 8 horas diarias es la siguiente, según puesto y categoría:

Maestranza y Servicios

Categoría A: $1.065.914.

Categoría B: $1.068.884.

Categoría C: $1.079.290.

Administrativo

Categoría A $1.077.062 (la más baja).

Categoría F $1.126.863 (la más alta).

Cajeros

Desde $1.080.777 (Categoría A).

Personal auxiliar

Desde $1.080.777 (Categoría A).

Personal auxiliar especializado

Desde $ $1.089.700 (Categoría A).

Vendedores

Desde $1.080.777 (Categoría A).

En el artículo 2 de la ley mencionada más arriba, también se especifica que la jornada de trabajo nocturno de los empleados de Comercio no podrá exceder de siete horas, entendiéndose como tal la comprendida entre las veintiuna y las seis horas. Cuando el trabajo deba realizarse en lugares insalubres en los cuales la viciación del aire o su compresión, emanaciones o polvos tóxicos permanentes, pongan en peligro la salud de los obreros ocupados, la duración del trabajo no excederá de seis horas diarias o treinta y seis semanales.

En su portal oficial, FAECYS también dio a conocer los detalles del convenio con mejoras salariales para los trabajadores del sector, que incluyen incrementos en los sueldos para el segundo semestre de 2025. Los aumentos en los salarios de los empleados de Comercio se establecieron de manera escalonada: 1 por ciento en julio; 1 por ciento en agosto; 1 por ciento en septiembre; 1 por ciento en octubre; 1 por ciento en noviembre y 1 por ciento en diciembre de 2025.

Además, durante el período julio-diciembre de 2025 se les abonará mensualmente a los empleados de Comercio un bono –o suma fija no remunerativa- establecido en 40 mil pesos.

Empleados-de-comercio-2.jpg Durante el período julio-diciembre de 2025 se les abonará mensualmente a los empleados de Comercio un bono –o suma fija no remunerativa- establecido en 40 mil pesos.

Cabe recordar que la Convención Colectiva de Trabajo Nro 130/75, que establece los sueldos y las escalas de los empleados de Comercio, especifica en su artículo 20 que al trabajador que se desempeñe en las provincias de Río Negro y Neuquén les corresponde un aumento del 5 por ciento adicional sobre las remuneraciones establecidas.

Por otra parte, en el cuarto punto de acuerdo paritario sellado por FAECYS para los empleados de Comercio, se señala que tanto ese gremio como las cámaras empresarias asumieron el compromiso de reunirse en el mes de noviembre de 2025, a iniciativa de cualquiera de las partes, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas y porcentajes, atentas a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas, pactadas en el acuerdo y desde la vigencia del mismo.