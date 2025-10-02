El picante análisis de Ricardo Gareca sobre el presente de Cavani: ⁠"La camiseta de Boca es muy pesada"

EL entrenador se refirió al complicado presente del delantero uruguayo en el xeneize y explicó los motivos por los que no puede quebrar la racha.

Edinson Cavani no puede revertir su mal presente en Boca . Aquella historia bonita donde los goles eran moneda corriente en el fútbol europeo, que lo colocaron como uno de los mejores delanteros a nivel mundial, brillan por su ausencia y en el el club de La Ribera le está jugando una mala pasada siendo que ahora empieza a jugar el estado anímico.

En más de una oportunidad el delantero uruguayo se mostró confiado con dar vuelta la página y romper la racha negativa donde se ausentan los tantos y su titularidad en el equipo de Miguel Ángel Russo es cuestionada. En medio del presente particular, el entrenador Ricardo Gareca no dudó en hacerse eco del presente futbolístico del matador y fue duro en su análisis sobre el pasar del jugador.

En diálogo con el programa F12 que se emite por ESPN, el ex jugador del xeneize se refirió al peso de la camiseta azul y oro por la historia que tiene. "La siente a la presión, la camiseta de Boca es muy pesada , ¿cuántos cracks no triunfaron en Boca? No es fácil hacer goles en Boca porque hay mucha presión, la gente, el periodismo, todos", esbozó el entrenador.

Más allá de su actualidad deportiva, el entrenador se refirió también a la injerencia de un contexto complicado para el club donde llegó a sumar 12 partidos sin ganar, sin salir campeón y mirando desde afuera la Copa Libertadores: “Nadie puede dudar de la capacidad de Cavani; ha hecho goles en todos lados. Pero llega un momento que errás, no ganás, Boca no sale campeón… Ahí empieza la presión para todos”.

"Cuando el goleador no encuentra la pelota, la pelota lo encuentra a él… Pero sí está bien posicionado. Hay que tener una dosis de suerte, pero también buscarla", cerró en su relato el entrenador.

La banca de Riquelme a Cavani en diálogo con el medio oficial del club

“Cavani es Cavani. Es un jugador muy importante, siempre vamos a tener la suerte de decir que jugó en Boca. Se lo ve contento, con mucha ilusión de volver pronto”, dijo este miércoles con el sitio oficial de Boca.