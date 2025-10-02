Independiente de Neuquén está listo para su gran desafío en la Liga Nacional femenina

El equipo que conduce Marcelo Remolina será uno de los dos representantes provinciales en la máxima categoría.

Con mucha expectativa y en un hecho histórico para la institución capitalina, Independiente de Neuquén presentó oficialmente a su plantel para la próxima Liga nacional femenina de básquet .

El Rojo logró el boleto para la máxima categoría luego de ganar la Liga Federal en forma invicta y además de mantener la base de jugadoras mayores que ya saben lo que es competir a nivel país, fortaleció a sus U21 y juveniles para tener un plantel competitivo.

La presentación del equipo y las camisetas titular y suplente que se utilizarán en el certamen, tuvo la presencia del presidente de la institución, Gastón Sobisch, y el secretario Jorge Romero, quienes acompañaron a las protagonistas y al cuerpo técnico. La conferencia se realizó en el restaurant "Buenos Caprichos" de la capital provincial.

Cabe mencionar que Independiente es el primero de la región en disputar la máxima categoría nacional tanto con el equipo masculino como en el básquet femenino, en diferentes momentos de su historia.

sobisch remolina camisetas

Todos recalcaron el agradecimiento a los sponsors del ámbito público y privado que son fundamentales para afrontar un desafío que tiene costos altos, sobre todo para el traslado y la logística.

El plantel de las Rojas está integrado por Iara Parra, Julieta Tell, Laila Raviolo, Julieta Ibarra De la Vega, Josefina Cortes Montecino, Valentina Mendoza, Guadalupe Demarsico, Lourdes Briones, Valentina Miranda, Abril Fernández, Clara Remolina, Sofía Delucchi, Hanna Quinteros.

independiente de neuquén femenino (3)

En el cuerpo técnico, Remolina está acompañado por Gabriel Del Egido y Rubén Coronel como asistentes, Nadia Sosa como preparadora física y María Guillermina Gómez (doctora).

El certamen se divide en diferentes etapas. En la primera fase, los equipos neuquinos enfrentarán a los otros siete de la Conferencia Sur en partidos de ida y vuelta: Ferro, Florida, Lanús, El Talar, Obras, Berazategui y Rocamora.

En el Norte se verán las caras los nueve equipos restantes con el mismo formato: Bochas (CC), Chañares (JC), Gorriones, Hindú Club (C), Instituto, Náutico, Quimsa, Riachuelo y San José (M).

Luego de la etapa clasificatoria se cruzarán en playoffs para definir al campeón en enero de 2026.

El debut será el próximo martes 7 de octubre a las 20:30 ante Biguá, como visitante, en el Ruca Che. Cabe mencionar que en el mítico estadio capitalino Independiente jugará como local toda la temporada, aprovechando las recientes remodelaciones.

Además, el segundo choque del Rojo en la Liga será contra el campeón defensor, Ferro, en el estadio Héctor Etchart.

independiente de neuquén femenino (2)

El fixture del Rojo en la primera fase

7/10 vs Biguá (visita)

9/10 vs Ferro (visita)

10/10 vs Florida (visita)

16/10 vs Lanús (visita)

17/10 vs El Talar (visita)

21/10 vs Obras (LOCAL)

22/10 vs Berazategui (LOCAL)

27/10 vs Rocamora (visita)

29/10 vs El Talar (LOCAL)

1/11 vs Ferro (LOCAL)

2/11 vs Florida (LOCAL)

10/11 vs Rocamora (LOCAL)

11/11 vs Lanús (LOCAL)

17/11 vs Obras (visita)

18/11 vs Berazategui (visita)

25/11 vs Biguá (LOCAL)