El insólito blooper del arquero de la Selección sub 20 que le costó un gol ante Australia y se volvió viral

Santiago Barbi, arquero de 20 años, tuvo un grosero error durante la goleada 4-1 ante Australia que se convirtió en viral en el Mundial sub 20. Cómo fue la jugada.

La Selección argentina sub 20 no escatimó con goles en el cierre del encuentro sellando una importante victoria por 4-1 ante Australia, pero sufrió más de la cuenta en la segunda etapa cuando le descontaron la ventaja parcial de dos goles de una manera insólita. El tanto australiano a los 69 minutos de partido recorrió el mundo por el grosero error del arquero argentino .

Santino Barbi quedó en la mira durante el partido luego de un error que le costó un gol al seleccionado nacional y lo obligó a transitar por minutos de incertidumbre en el resultado dado a que la ventaja volvió a ser de un tanto. Entrada la última etapa del encuentro, el arquero detectó un pelotazo largo de la defensa australiana y salió a toda velocidad para llegar al balón antes que el delantero rival y rechazarla lo más lejos posible. Sin embargo la realidad tiró a la basura todos los planes.

A pesar de haber llegado primero a la pelota, el arquero de tan solo 20 años que juega en Talleres de Córdoba, le erró a la pelota y terminó dejando mano a mano con el arco vacío al delantero Daniel Bennie que cambió por gol la situación. Sin embargo en el cierre del encuentro el combinado nacional apretó el acelerador y cerró su goleada 4-1 para clasificar a la próxima fase.

¡Pifia el arquero argentino y descuento de Australia!



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky #Sub20XTelefe

Mundial sub 20: Argentina goleó, se metió en octavos e ilusiona

Con una positiva actuación colectiva, Argentina sigue creciendo en el Mundial sub 20 y aplastó por 4 a 1 a Australia. El equipo de Diego Placente fue claramente superior a su rival, tuvo algún momento de duda tras el descuento de los oceánicos y lo remató en tiempo adicionado.

Alejo Sarco abrió la cuenta en el amanecer del partido y Tomás Pérez aumentó la cuenta en el minuto final de la etapa inicial.

Cuando la selección nacional manejaba los tiempos del juego, un error del arquero Santino Barbi le permitió a los rivales descontar, a falta de 20' para el final, por intermedio de Daniel Bennie.

Más allá de algún momento de zozobra por lo ajustado del resultado, Argentina remató el partido sobre el cierre de la mano de Milton Delgado, uno de los mejores de la cancha. El volante de Boca armó la jugada que Ian Subiabre, delantero de River, rubricó con un toque a la red.

¡Gran jugada de Delgado y gol de Subiabre para el 3-1!



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky #Sub20XTelefe

Luego llegaría el 4 a 1 de la mano de Santino Andino, con un golazo al ángulo desde afuera del área que selló la goleada y confirmó la victoria.

Con este resultado en la segunda fecha del grupo D, el conjunto albiceleste se aseguró su lugar en octavos de final e ilusiona con llegar lejos en el máximo certamen de la categoría.

No son pocos los que ubican al equipo argentino entre los principales favoritos. Cabe recordar que en esta categoría Argentina es la selección más ganadora de la historia con seis trofeos, seguido por Brasil con cinco.

El debut había sido con victoria sobre Cuba el domingo pasado y el próximo sábado Argentina enfrentará a Italia para definir el "1" del grupo.

Cuba y un empate histórico

Cuba igualó 2-2 ante Italia en el Mundial Sub 20, tras remontar un 0-2 en contra, y mantiene opciones de clasificación en el Grupo D.

El empate se produjo en Valparaíso, en un partido clave para las aspiraciones de los caribeños, que habían debutado con una derrota frente a Argentina y necesitaban sumar para no complicar sus chances de avanzar a octavos de final.

Italia se adelantó rápidamente con un gol de Andrea Natali a los 14 minutos, y amplió la ventaja a los 34’ mediante Jamal Iddrissou.

La situación parecía controlada para la Azzurra hasta que Idrissou recibió la segunda tarjeta amarilla sobre el final del primer tiempo, lo que dejó a su equipo con diez jugadores y alteró la dinámica del partido.

En el segundo tiempo, Cuba aprovechó la superioridad numérica y acortó distancias a los 25 minutos con un penal ejecutado por Michael Camejo, que abrió el camino para la igualdad.

La igualdad definitiva llegó a los 87 minutos, nuevamente de penal por Camejo, para consolidar un resultado histórico para la selección cubana en esta categoría.

Con este empate, Argentina manda con 6, Italia quedó segundo con 4, Cuba alcanza 1 y Australia permanece sin unidades tras dos partidos.

El cierre de la fase de grupos definirá las posiciones: si Argentina derrota a Italia en la última fecha, asegurará el primer puesto y el pase a octavos de final.

Cuba mantiene opciones de avanzar y dependerá de sí misma en el partido final, mientras que Italia deberá ganarle a Argentina si pretende salir primero.