Gran estreno de los pibes: con diez hombres, la Selección Argentina Sub-20 le ganó bien a Cuba

El combinado nacional debió afrontar polémicas decisiones arbitrales y jugó con uno menos durante más de media hora, pero así y todo le alcanzó para ganar.

La Selección Argentina Sub-20 tuvo un muy buen estreno en el Mundial de la categoría: aún con polémicas decisiones arbitrales y habiendo jugado con un hombre menos durante más de media hora, derrotó por 3-1 a Cuba y se mostró sobrio en los momentos clave . Con tres puntos en el bolsillo, ahora deberá enfrentarse a Australia el próximo miércoles, a partir de las 20.

Tal y como ocurrió en el Sudamericano, el seleccionado argentino mostró una cara muy ofensiva durante el arranque del compromiso. En la primera acción del partido, Santino Andino y Maher Carrizo combinaron bien y el delantero de Vélez sacó un centro rasante para la aparición de Alejo Sarco, que solo tuvo que definir al lado del arco tras un rebote del arquero . Con mucha contundencia, los de Diego Placente iniciaron el certamen juvenil de manera extraordinaria.

¡GOOL DE ARGENTINA! Gran jugada colectiva entre Andino y Carrizo para que Sarco empuje la pelota y abra el marcador en el debut 3' | ARGENTINA 1 - 0 CUBA Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/bfbLukmCoq

La alegría, sin embargo, le duró demasiado poco al elenco nacional: Santiago Fernández acabó siendo expulsado por una falta al borde del área contra Alessio Raballo, previa revisión del árbitro Muhammad Nazmi bin Nasaruddin en el VAR. La acción generó la queja inmediata del banco de suplentes del conjunto albiceleste, advirtiendo que se había tratado de una situación de disputa, y exigió el análisis del juez mediante el nuevo sistema FVS. De hecho, el futbolista cubano había lanzado un codazo justo antes de la supuesta infracción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972440663720435963&partner=&hide_thread=false EXPULSIÓN EN ARGENTINA Fernández es expulsado en Argentina en el comienzo



Placente pidió la revisión al sacar la tarjeta verde pero el árbitro mantuvo su decisión



9' | CUBA 0 - 1 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe #Sub20XTelefe pic.twitter.com/yA9ylyuMgl — telefe (@telefe) September 28, 2025

Golpeados por la roja en contra, los pibes sufrieron con la velocidad y el físico de los centroamericanos: Santino Barbi salvó su arco tras un interesante remate de Romario Torres. Ante las dificultades, Teo Rodríguez ingresó para reacomodar la defensa y la propuesta rindió frutos. En la jugada inmediatamente posterior, Placente volvió a pedir la asistencia del videoarbitraje por un clarísimo penal del golero Yurdy Hodelin a Sarco. El colegiado, aún así, hizo caso omiso y los sudamericanos perdieron las tarjetas verdes. A esas alturas, la tarea del encargado de impartir justicia era paupérrima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972443172551749778&partner=&hide_thread=false NO HAY PENAL PARA ARGENTINA



Placente ya no podrá pedir revisión en lo que resta del partido. El anterior pedido fue la expulsión.



21' | CUBA 0 - 1 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/gyL0chO1E2 — telefe (@telefe) September 28, 2025

Con el correr del tiempo, Argentina fue recuperando la compostura y tuvo ratos de buen fútbol, pese a las limitaciones lógicas por la inferioridad numérica. Antes del cierre de la primera mitad, construyó con paciencia una extraordinaria jugada que terminó en gol: Carrizo esperó a Dylan Gorosito por el costado derecho y el lateral de Boca le puso un pase en la cabeza a Sarco, que sentenció su doblete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972447118028595571&partner=&hide_thread=false ¡GOOL DE ARGENTINA! Sarco ganó en las alturas y con un cabezazo letal marca por duplicado



40' | CUBA 0 - 2 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/viKuvE79b1 — telefe (@telefe) September 28, 2025

Cuando todo parecía indicar que los conjuntos se irían a los vestuarios con el resultado puesto, la Selección no marcó bien en un tiro de esquina y, luego de que Torres la bajara con la pierna, Karel Pérez descontó por la misma vía. Si bien los jugadores reclamaron por una supuesta mano, lo cierto es que al defensor le pegó la pelota en el muslo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972449021001150699&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE CUBA! Pelota parada difícil en la última del primer tiempo y Pérez descuenta



47' | CUBA 1 - 2 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/ozCpr1g5Io — telefe (@telefe) September 28, 2025

En el arranque del complemento, el seleccionado apostó por una posesión inteligente, obligando a los caribeños a correr de lado a lado y desgastarse. Sin ser profundo, juntó pases en el medio y se mostró claramente superior, con algunos destellos de aquel equipo que la rompió en la clasificación. No se notó en absoluto, durante el principio de la segunda etapa, la ausencia de un futbolista.

De a ratos, la Selección sufrió el agotamiento físico y las piernas dejaron de responder, más en ataque que en defensa. A medida que pasaban los minutos, los de Placente debieron aguantar los embates de una Cuba repleta de energía pero con pocos argumentos para mostrar. Las pocas ideas de su rival, hasta los 75', le alcanzaban al combinado nacional para sostener el triunfo.

Los chicos cumplieron con lo más importante: evitaron que los centroamericanos ejecutaran un tiro al arco durante todo un período. Para colmo, amplió diferencias a los 90': Ian Subiabre, que prácticamente no había tenido intervenciones, escaló por el costado de su perfil natural tras una linda acción de Tomás Pérez y sacó un sablazo de zurda al primer poste para sellar el 3-1 final. Sin poder brillar por la falta de equivalencias, pero con una sólida actuación, la Sub-20 sumó de a tres en su presentación en el torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972464626999709905&partner=&hide_thread=false ¡GOOL DE ARGENTINA! Ian Subriabre sorprendió con un zurdazo y pone el tercer gol de la Selección



89' | CUBA 1 - 3 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/D4vInYJQos — telefe (@telefe) September 29, 2025

La previa de Argentina-Cuba

Formación de Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Santiago Fernández, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Formación de Cuba: Yurdy Hodelin; Elvis Casanova, Camilo Pinillo, Karel Pérez, Leandro Mena; Romario Torres, Maikol Vega, Marcos Campo; Jade Quiñónes, Alessio Raballo y Yordan Castañer. DT: Pedro Pereira Mesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1972429587293581382&partner=&hide_thread=false ¡AQUÍ ESTÁ EL RIVAL DE ARGENTINA EN EL DEBUT!



Cuba arribó al Elías Figueroa Brander para enfrentar a la Albiceleste en el #MundialSub20EnDSPORTS.



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ EN VIVO por DSPORTS Contrata https://t.co/L5LN8SdJCt … pic.twitter.com/TA0wdbR1HM — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025

Estadio: Elías Figueroa de Chile.

Árbitro: Muhammad Nazmi bin Nasaruddin.

Transmisión: DSports y Telefe.

Goles: Alejo Sarco (3' y 41'), Ian Subiabre (90'); Karel Pérez (45+4').