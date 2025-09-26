Escándalo: quiénes son los tres futbolistas argentinos que fueron suspendidos por la FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA sorprendió al anunciar este viernes la suspensión por un año de todas las actividades relacionadas con el fútbol de siete futbolistas, entre los que se encuentran tres jugadores argentinos: Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado .

El motivo que esgrime el ente rector del fútbol a nivel mundial es que los citados futbolistas, además de Gabriel Palmero, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel, infrigieron el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos.

La Federación Malasia de Fútbol (FAM), que también recibió una sanción, "había enviado a la FIFA consultas sobre los criterios de convocatoria y, en ese proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados", según comunicó la FIFA.

image Facundo Garcés

Y el referenciado texto continúa: "El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la Selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Garcés, Holgado, Figueiredo, Irazábal y Hevel. Tras iniciar los procedimientos habituales, la Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluó toda la documentación pertinente e impuso las sanciones".

Los detalles de la sanción impuesta por la FIFA

De esta manera, la FAM deberá abonar 350.000 francos suizos, mientras que los jugadores sancionados pagarán 2.000 de la mencionada moneda, al tiempo que "se les impondrá una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión", así lo informó la FIFA.

"Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha derivado al Tribunal del Fútbol de la FIFA la cuestión de los criterios de convocatoria para representar a la Selección nacional de Malasia para su consideración. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a la FAM y a los jugadores. En virtud de lo estipulado en las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario de la FIFA, disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. Esta decisión se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA", concluyó el organismo global.

image Imanol Machuca

Recordemos que Imanol Machuca es un jugador surgido de Unión de Santa Fe que juega actualmente en Vélez, tras un paso por Fortaleza de Brasil. Por su parte, Facundo Garcés dejó Colón este año para jugar en Alavés, saltando así del ascenso argentino a la máxima categoría del fútbol español. Por último, Rodrigo Holgado milita en el América de Cali de Colombia y en Argentina tuvo pasos por Almagro en el ascenso y con la Gimnasia de La Plata en Primera.

Ahora solo resta conocer que posibilidades le otorgará la FIFA a los jugadores sancionados de poder apelar al fallo de la Comisión Disciplinaria y si existirá alguna chance de reducir la sanción.