La Selección confirmó los rivales para los amistosos programados para dos semanas previo al Mundial 2026

La Selección argentina se prepara para la Copa del Mundo 2026 donde llegará con la responsabilidad de defender el título conseguido en el certamen ecuménico celebrado en Qatar durante 2022. Es por eso que hace algunas semanas AFA confirmó una gira por Estados Unidos durante octubre donde habrá amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico.

Ahora el presidente de la Asociación Claudio Tapia confirmó dos amistosos más que disputarán los dirigidos por Lionel Scaloni semanas previas al inicio del certamen. “Si bien falta la fecha de marzo, están confirmados los amistosos previos al Mundial de junio con México y Honduras . Faltan definir los estadios aún”, soltó en diálogo con diario Olé.

Sumado a esto destacó la importancia de los rivales: "Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial. Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final". Cabe destacar que el último enfrentamiento entre la albiceleste y los mexicanos fue en el pasado mundial donde Argentina logró la victoria por 2-0 en fase de grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOleUSA/status/1970902298818715982&partner=&hide_thread=false SE VIENE UN NUEVO ARGENTINA VS. MÉXICO



Claudio Tapia, presidente de la @afa, le confirmó a Olé que habrá un amistoso ante @miseleccionmx a pocos días del arranque del Mundial 2026.



“Siempre con México son muy buenos partidos”, contó.



Además, reveló otro… pic.twitter.com/8jJgk8oClL — Olé USA MEX (@DiarioOleUSA) September 24, 2025

Por otra parte se refirió a la posibilidad de jugar la Finalissima: “Estamos a la espera de cuál es la decisión para marzo, de jugar o no la Finalíssima. Tenemos la posibilidad de jugarla y tenemos la obligación de lograr un título más. España es una de las selecciones más competitivas del mundo, sin dudas está entre las cuatro mejores”.

La FIFA dio a conocer los horarios para los partidos de la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 que va a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá empieza a tener forma y las distintas selecciones van haciendo apuntes para proyectar su participación en el certamen ecuménico aunque dependerá también de los resultados que consigan en sus respectivos partidos. Ya con el certamen a la vuelta de la esquina, la FIFA empezó a dar certezas sobre el evento.

Más allá del lanzamiento de venta para las entradas de los diferentes partidos, donde Argentina se colocó como uno de los países que mas pedidos hicieron en las primeras horas, la Federación ya dio precisiones de los horarios en los que se jugarán los encuentro correspondientes al certamen. A diferencia del mundial en Qatar, Argentina tendrá horarios regulares para disfrutar los partidos.

Selección-Garnacho

Según se conoció serán cuatro partidos por jornada: el primero a las 13 hs, mientras que el segundo a las 16 y el tercero a las 19. La jornada cerrará con un encuentro que iniciará a las 22 horas. Por otra parte se conoció que la final tendrá lugar en el MetLife Stadium de New Jersey y comenzará a las 16.