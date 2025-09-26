Agustín Rossi figura en los penales: Flamengo eliminó a Estudiantes y jugará la semifinal contra Racing

El Pincha igualó la serie con un golazo de Benedetti, pero cayó 4-2 en los tiros desde los doce pasos. El arquero argentino fue figura en la definición.

Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras perder por penales 4-2 frente a Flamengo , en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El equipo argentino ganó 1-0 en los 90 minutos, e igualó la serie tras el 2-1 para el Mengao en Brasil, pero no logró imponerse en la definición desde los doce pasos.

El equipo brasileño, con Agustín Rossi como gran figura al atajar dos remates, avanzó a las semifinales del certamen , donde se medirá con Racing , que eliminó a Vélez en la misma instancia este martes.

Desde el inicio, Estudiantes mostró actitud ofensiva y control territorial. Sin embargo, Flamengo fue más peligroso en sus avances , con una clara ocasión de Pedro que fue salvada sobre milagrosamente por Facundo Rodríguez .

¡¡LO FESTEJÓ COMO UN GOL!! ¡¡ESPECTACULAR BARRIDA DE RODRÍGUEZ PARA SACARLE EL GOL A PEDRO EN UNO!!





El conjunto carioca apostó a la precisión en los pases y los remates de media distancia. Saúl Iñíguez tuvo dos oportunidades: un disparo que dio en el palo y otro que pasó muy cerca. Por su parte, el arquero Fernando Muslera respondió bien ante un intento de Jorginho.

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Estudiantes logró la ventaja. Un pelotazo de Santiago Núñez encontró a Gastón Benedetti, que se metió en el área y definió de zurda con un disparo potente para poner el 1-0. El tanto igualó la serie y desató la ilusión en La Plata.

¡¡¡GOLAZO DE BENEDETTI SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO PARA QUE EL PINCHA SE PONGA 2-2 EN LA SERIE ANTE FLAMENGO!!!





El segundo tiempo

En el complemento, el Pincha intentó mantener la iniciativa. Sin embargo, Flamengo creció con la posesión y apostó a los centros como principal recurso ofensivo. Muslera volvió a aparecer para mantener el arco en cero.

Estudiantes generó peligro con el ingreso de Edwin Cetré, y a los 73 minutos estuvo muy cerca del segundo gol. Tras una asistencia de Guido Carrillo, Benedetti volvió a convertir, pero el VAR confirmó que estaba en posición adelantada y el tanto fue anulado.

ERA UN GOLAZO DE BENEDETTI PERO... ¡ANULADO POR OFFSIDE! Todo sigue 1-0 en UNO.





El cierre fue intenso, con los dos equipos buscando el gol del triunfo. Como la igualdad persistió, la serie se resolvió en los penales.

Rossi fue clave en los penales

En la definición, Flamengo convirtió sus cuatro disparos, mientras que Estudiantes falló dos. El arquero Agustín Rossi contuvo los remates de Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar, sellando la clasificación del equipo brasileño.

Los goles de Flamengo desde los doce pasos fueron convertidos por Jorginho, Luiz Araujo, Jorge Carrascal y Leo Pereira. Por el lado de Estudiantes, sólo marcaron José Sosa y Edwin Cetré.

¡¡ROSSI LE ATAJÓ EL ÚLTIMO PENAL AL RUSO ASCACIBAR Y FLAMENGO A SEMIS!!





Pese a la eliminación, los jugadores de Estudiantes fueron aplaudidos por su gente, que valoró el esfuerzo y el rendimiento mostrado ante un rival de jerarquía como Flamengo.

El conjunto carioca avanzó a semifinales por cuarta vez en las últimas seis ediciones y ahora enfrentará a Racing, en una serie que promete emociones fuertes y que asegurará a un equipo argentino en la final del certamen continental.