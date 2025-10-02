Reapareció Riquelme: apoyo a Cavani, palito por las obras en La Bombonera y respaldo al presente del equipo

Juan Román Riquelme volvió a reaparecer públicamente en medio de un presente futbolístico que genera duda en los hinchas de Boca y teniendo que surfear los problemas de salud que atraviesa su entrenador Miguel Ángel Russo. Fue en el sitio oficial del club donde el presidente de la institución disparó contra todos, defendió a Edinson Cavani y el presente del equipo, criticó las gestiones políticas anteriores por la falta de obras y otros temas que resonaron.

Desde su llegada al club Riquelme respaldó al delantero uruguayo que todavía no puede embarcarse en una racha goleadora que lo coloque como indiscutido para el hincha que actualmente lo pone en duda. “A mi me gusta mucho el fútbol. Disfruto mucho de ver jugar a muchos jugadores, no solo de nuestro club, pero Cavani es Cavani, es un jugador muy importante. Es un jugador que siempre vamos a tener la suerte los bosteros de que jugó con nuestra camiseta. Está muy contento y con muchas ganas de volver, con Banfield hizo un partido impresionante, con Central lo hizo muy bien, con Aldosivi... Andaba con unas molestias y veremos si llega a estar convocado para el domingo", respaldó Riquelme.

Sumado a esto, respaldó al plantel y destacó su presente: “El equipo de local, a mi manera de ver, mayormente siempre es superior al rival. Con Racing merecimos ganar porque el equipo fue superior y el arquero fue figura. Si después te pones a pensar, Boca fue muy superior a Central y mereció ganar. Con Central Córdoba, Boca siguió creciendo y avanzando a lo que venía siendo. Ahora, con Newell's, tenemos la ilusión de seguir mejorando, ojalá podamos mejorar esos 60 minutos y que el hincha de Boca pueda seguir disfrutando”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/1973535351508758534&partner=&hide_thread=false #Riquelme: "Cavani es Cavani... Es un jugador muy importante, es un jugador que siempre vamos a tener la suerte de decir los Bosteros que jugó con la camiseta de Boca y que se lo ve muy contento todos los días". pic.twitter.com/tYNjOJ7Jxd — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) October 1, 2025

Sin embargo en medio de los elogios, no faltaron las críticas a gestiones políticas anteriores por las obras en el club: “Nosotros lo tomamos como algo normal u obligaciones que tenemos. ¿Vos tu casa la queres? Había gente que estuvo 30 años en el club, y la puerta principal estaba abandonada. Es una obligación tener la puerta de tu casa arreglada. Yo amo este lugar, todos los bosteros. Estamos arreglando Brandsen y va a quedar muy lindo. Se trabajó en los baños, en la zona de estacionamientos. Estuvieron 25 años en el club, no hicieron nada, lo usaron para hacer política. Amo al hincha, al club y cada día voy a trabajar para que Casa Amarilla y la Bombonera esté cada vez más linda. No vamos a parar”.

Luego, agregó: “Nosotros disfrutamos mucho cada día y cada año en el club. Nos da mucha felicidad estar cada vez más ordenados, mejorar el lugar de entrenamiento del equipo... Nos da felicidad trabajar dentro y fuera de la Bombonera. Cuando llegamos al club, nos dieron el club con problemas, esa es la realidad. Tuvimos que ser calmos, trabajar y ser inteligentes e intentar armar buenos equipos para competir, tuvimos la suerte de ganar. Nos tocó una pandemia, y a veces parece que nos olvidamos. Hoy tenemos la suerte de tener jugadores de primer nivel, además de tener a Paredes, que era el sueño de los bosteros. El hincha está muy feliz de verlo jugar, su nivel y cómo potencia a sus compañeros. Decirle al hincha que estamos cada vez mejor económicamente me da felicidad. Duermo poco, no tengo vacaciones. Está claro que queremos salir campeón y ser los mejores, y lo vamos a seguir intentando. No hay duda que al club lo vamos a seguir cuidando”.

Las declaraciones de Riquelme

Su alegría por la participación del equipo femenino en la Copa Libertadores 2025: "Hicimos la foto oficial con el fútbol femenino. Me da mucha felicidad. A partir de mañana, a mirar el partido, a hacer fuerza. El año pasado estuvimos entre los cuatro primeros. A las chicas se las ve muy bien. Siempre vamos a estar para acompañarlas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElCanaldeBoca/status/1973531123222454615&partner=&hide_thread=false JUAN ROMÁN RIQUELME en #ElCanalDeBoca sobre la participación de LAS GLADIADORAS en la Copa Libertadores pic.twitter.com/8ioTC6ph5b — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) October 1, 2025

El enfoque en todas los deportes: "Lo más importante es que desde el primer día dijimos que íbamos a apoyar. El fútbol femenino, el vóley, el básquet, que todos puedan seguir creciendo. Sabemos que el corazón del club es el fútbol, estamos esperando el partido ante Newell´s. Todos somos hinchas de Boca, pero nosotros desde que volvimos al club, creemos que tenemos que apoyar en todo. Nos da felicidad cuando las vemos representar. Queremos que lo sientan y que disfruten mucho”.

Las obras que hicieron en la institución: “Queremos que nuestro club siga creciendo. Cuando llegamos nos encontramos con dificultades, tuvimos que ser muy calmos, pensar lo que íbamos a hacer, intentar hacer buenos equipos para que puedan competir pero siempre con la ilusión de que nuestro club siga creciendo y nuestra casa esté cada vez más linda. Tanto la Bombonera, Casa Amarilla y su alrededor, siga mejorando para que la gente de la Boca se sienta contenta. Amamos nuestro club, nuestra camiseta. Me da felicidad ver al básquet, a las chicas de vóley, fútbol sala, para nosotros es maravilloso. Lo único que queremos es trabajar para que sea mejor, para seguir creciendo y para que los hinchas y la gente de la Boca lo disfrute".

Román se deshizo en elogios para Leandro Paredes: “Lo de Leandro es el sueño de todos los bosteros. Volvió a su casa, está disfrutando cada día. Se acomodó muy rápido al grupo, ayuda mucho, y si los más chicos son inteligentes van a crecer mucho. Le dio una forma de jugar al equipo que me hace disfrutar mucho. El otro día con C. Córdoba, hacía mucho no disfrutaba de 60/65 minutos de juego como lo hizo el equipo. Después, dos pelotas paradas, es fútbol. El primer tiempo, la gente aplaudió mucho porque el equipo jugó muy bien. Tengo la ilusión de repetir ese juego ante Newell´s, el domingo”.

Sobre la participación del equipo en el Mundial de Clubes: “El Mundial de Clubes le hizo muy bien al grupo. Compitieron contra Benfica y Bayern, lo hicieron bien y se los veía con mucha ilusión. La llegada de Leandro terminó de formar esto. El entrenador tiene mucho que ver. Es un genio, maneja las cosas de forma extraordinaria. Después, Cavani, Battaglia y todos los muchachos, ayudaron mucho para que todo se disfrute mucho más. La llegada de Leandro terminó de reforzar todo. Se los ve muy felices, muy unidos. Hoy se juntaban a comer asado y eso habla del grupo. Tienen mucha ilusión de que llegue el domingo”.

Embed

El híbrido en los entrenamientos del plantel en el Boca Predio y la Bombonera: “El predio es donde se preparan los jugadores de Primera y los más chicos. Se armó una gran familia. Estar en el predio, después venir para acá a la tarde, se disfruta mucho aunque duermo poco, pero para mí la vida que tengo es un lujo. Pasar el día viendo al primer equipo y a los más chicos cómo entrenan. Y después de tener la suerte de venir a la Bombonera, sin dudas, este es el lugar más lindo del mundo. Es hermoso ser bostero”.

La posible expulsión del socio que falsificó firmas en las últimas elecciones: “Lo que pasó lo hemos repetido durante toda la campaña. Hoy podemos decir lo mismo que en ese momento, falsificaron las firmas. Es bueno que el hincha lo sepa. En la asamblea, se va a llevar adelante si merece seguir siendo parte del club. En las elecciones pasadas pasaron cosas muy raras, el tiempo puso todo en su lugar y la gente ya se dio cuenta. Lo más importante ahora es mirar para adelante, tratar de seguir creciendo y que el primer equipo siga jugando cada vez mejor y que vuelva a hacer lo mismo que ante Central Córdoba porque vamos a disfrutar mucho”.

Enfrentó las críticas por el presente del equipo: “No sé si molesta. El tiempo pone las cosas en su lugar. Está claro desde el día que volvimos al club, desde ahí, hay una campaña que no es normal hacía nuestro club. Lo que pasa con los demás, no me interesa. Es bueno que los clubes traigan buenos jugadores porque hace que el fútbol argentino siga creciendo. Ver a Di María nos da felicidad a los que nos gusta el fútbol. Es real desde que volvimos al club que el manejo no es el mismo. Se habla de Boca de una manera diferente. Pasó el tiempo y el hincha de Boca tiene claro. Qué periodista es tal cosa, qué periodista es tal otra. Eso nos tiene que dar fuerza para defender a nuestro club”.

Las sensaciones que le genera asistir a La Bombonera: “No sé si nerviosismo. Cada vez que voy llegando a Parque Lezama, voy sintiendo una sensación diferente. No es nerviosismo: es felicidad porque estoy llegando a casa. Vivo las emociones más grandes que puede vivir una persona, lo único que puede cambiar eso es el nacimiento de mis hijos. Debuté en el 96' y lo único que quiero hacer es que la Bombonera esté más linda. Lo vamos a conseguir. Llevamos cinco años, con una pandemia de por medio, y se nota".

El objetivo de campeonar en el torneo doméstico, el único certamen que disputa: "Lo que viene es que vamos a intentar dar lo mejor este torneo, lo queremos ganar. Creemos que vamos a dar pelea. Tenemos mucho que mejorar porque el fútbol argentino es muy parejo pero si el equipo sigue jugando como lo hizo el otro día de local, vamos a estar cerca. Tengo la ilusión de seguir creciendo deportivamente, que siga creciendo el club, nuestro barrio. Pase más tiempo acá que en Don Torcuato. Solo quiero que el hincha de Boca llegue a la Bombonera y disfrute mucho”.