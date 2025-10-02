Un arquero argentino se nacionalizaría brasileño para ser convocado por Carlo Ancelotti

La noticia se conoció en las últimas horas luego de las buenas actuaciones del guardameta a nivel internacional con su club.

La selección de Brasil no pasa por su mejor momento y en ese contexto llegó Carlo Ancelotti para las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 . Además, en las últimas horas, se supo que un arquero argentino estaría dispuesto a nacionalizarse brasileño para estar disponible a una posible citación.

Con 30 años, tenía la expectativa de volver a ser convocado por Lionel Scaloni en la selección albiceleste, pero eso no ocurrió y se sabe que tampoco se dará en lo inmediato, ya que el DT campeón del mundo tiene muy claro a sus elegidos para arco argentino.

Se trata de Agustín Rossi, actual guardameta de Flamengo , que enfrentará a Racing en las semifinales de la Copa Libertadores a partir del 22 de octubre. El argentino fue clave en los penales contra Estudiantes de La Plata, club al que eliminó en cuartos de final la semana pasada.

La información trascendió en las últimas horas a través de diferentes medios de Brasil, que detallaron el proceso en curso de Rossi para obtener la ciudadanía.

rossi flamengo

Agustín consideraría una opción inédita para un arquero argentino, como representar a la Selección Brasileña.

De acuerdo con una información publicada por el medio brasileño GeGlobo, el guardameta se encuentra en trámites avanzados para obtener la ciudadanía brasileña. Este paso lo habilitaría para ser elegible por la "Verdeamarela" y convertirse en una alternativa para el director técnico Carlo Ancelotti.

Apoyo institucional y proyección

La misma fuente indica que Rossi cuenta con el respaldo de la directiva de Flamengo, club donde su contrato se extiende hasta diciembre de 2027 y donde ya es considerado una pieza fundamental. Se informa que la institución tiene interés en renovar su vínculo y que, por ello, estaría agilizando el proceso de nacionalización.

Con la ciudadanía brasileña, Rossi podría ser convocado para integrar el plantel que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica. Si bien hasta el momento no ha existido un interés formal por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol, se prevé que su situación podría reevaluarse en las próximas convocatorias, especialmente de cara a la cita mundialista.

Rossi tuvo buen rendimiento cuando estuvo a préstamo en Lanús y brilló en Boca en la 2021/2022, cuando se transformó en el mejor atajador de penales del planeta por su efectividad en esa instancia. Además, creció bajo los tres palos con intervenciones clave que lo llevaron al xeneize a ganar la Liga Profesional 2022, donde junto a Luca Langoni fueron las figuras del equipo.

Ese rendimiento lo puso en la órbita internacional y entonces Flamengo le ofreció un contrato que Boca no pudo igualar. En el medio, Rossi salió a préstamo al fútbol Arabia Saudita donde jugó en el Al Nassr, donde compartió plantel con Cristian Ronaldo, que es uno de los dueños minoritarios del equipo.