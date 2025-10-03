El DT del Aston Villa puso en duda la presencia del Dibu Martínez en la Selección

El arquero argentino se lesionó en la previa al partido de su equipo por Europa League y es duda para el partido del fin de semana.

La lesión muscular sufrida por el Dibu Martínez en el partido de este jueves de UEFA Europa League pone en duda su participación en el partido de Premier League contra Burnley, programado para el domingo, y para los compromisos internacionales de Argentina en la próxima fecha FIFA.

Según informó este viernes en rueda de prensa el técnico del Aston Villa , el español Unai Emery, desconoce "si va a poder estar disponible o no".

"Se ha sometido a un escáner hace una hora y no sé si va a poder estar disponible o no. Aún no sé el resultado del análisis", indicó Emery a raíz de la lesión muscular sufrida este jueves en el partido de Europa League contra el Feyenoord de Países Bajos y de las pruebas que se le efectuaron este viernes, a menos de 48 horas del choque de la Liga inglesa.

image

El 'Dibu' se lesionó en el calentamiento del partido en Países Bajos, cuando notó una molestia en el gemelo, lo que llevó a la titularidad a Marco Bizot, que dejó la puerta a cero en el triunfo contra los locales por 0-2.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha confiado en el arquero para los dos compromisos amistosos de Argentina de octubre y lo citó para medirse a Venezuela el 10 de octubre y a Puerto Rico tres días después.

El Dibu Martínez y el blooper en el Balón de Oro que lo tuvo como protagonista

Un insólito episodio se dio en la gala del Balón de Oro, el premio que otorga desde 1956 la revista France Football. La entrega del trofeo a los mejores de cada categoría se llevó a cabo este lunes en el Theatre du Chatelet de París y si bien no fue ganador, el Dibu Martínez atrajo la atención en el momento del premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo.

image

Segundos previos a la revelación del ganador entre los guardametas, en la cuenta oficial de X del evento publicó una lista con los finalistas, pero en el texto del posteo se pusieron los diez primeros de la edición de 2024, que tuvo como vencedor por segundo año seguido al portero de la Selección Argentina.

Algunos medios e internautas argentinos reaccionaron con gracia al destacar “sabemos que el Dibu es el mejor del mundo”, pese a que el marplatense quedó octavo en la votación de esta edición. Al percatarse del error, el community manager de la organización borró la publicación, aunque ya era demasiado tarde. Las capturas de la publicación estuvieron a la orden del día y el error se replicó hasta hacerse viral.

El trofeo Lev Yashin, que reconoce al portero más destacado de la temporada, fue otorgado en esta ocasión al italiano Gianluigi Donnarumma.

image

El Dibu Martínez, actualmente en el Aston Villa de Inglaterra, había logrado alzarse con este galardón en las ediciones de 2023 y 2024. En ese momento había sumado méritos por su consagración en el Mundial de Qatar a finales de 2022, sus buenas actuaciones en el club inglés que se clasificó a la Champions League para la temporada 2024/2025 (el Villa volvió a jugarla luego de 41 años) y la Copa América de Estados Unidos conquistada con la albiceleste en julio del año pasado.