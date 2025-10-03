El Huecú: policías héroes salvaron la vida de un bebé de ocho meses

La madre del pequeño les pidió auxilio en la vía pública y lograron que respirara nuevamente. Los efectivos fueron felicitados por la comunidad e incluso por el intendente local.

Los policías de El Huecú auxiliaron a un bebé a quien le salvaron la vida.

Dos policías salvaron la vida de un bebé de ocho meses, en la noche de este último miércoles gracias a la rápida intervención y conocimiento ante el pedido de auxilio de una madre desesperada en la vía pública.

Personal de la Comisaría N° 33 de esa localidad del norte neuquino intervino para salvar a un bebé de 8 meses que presentaba un cuadro de asfixia por obstrucción respiratoria. El hecho ocurrió alrededor de las 23.10 en calle Mañke Cayucal, frente al edificio municipal, cuando una joven madre, salió desesperada a pedir auxilio mientras sostenía a su hijo en brazos.

Ante la dramática situación, efectivos Suboficial Principal Gustavo Huani y Cabo Nahuel Giufrida que se encontraban patrullando el sector, acudieron de inmediato al lugar y trasladaron a la mujer junto a su bebé hacia el hospital local.

Durante el trayecto, el cabo Nahuel Giufrida sostuvo al pequeño en posición boca abajo, aplicando maniobras de primeros auxilios. En ese momento, el niño expulsó un pequeño bolo blanco que le obstruía las vías respiratorias. Una vez en la guardia, el personal de salud continuó con la asistencia, aplicándole oxígeno e internación preventiva.

Gracias a la rápida reacción policial y a la posterior asistencia médica, el hecho tuvo un desenlace favorable. Afortunadamente el bebé recuperó su buen estado general.

El Huecú Comisaria 33 Denunció Animales Robo.jpg

“Orgullo de nuestra comunidad”

La loable acción de los policías fue destacada por el intendente de El Huecú, Diego Fuentes, a quien los calificó de “Héroes de nuestra localidad”.

En una publicación a través de las redes sociales, el jefe comunal hizo pública su felicitación y agradecimiento “a los efectivos de la Comisaría N° 33, Suboficial Principal Gustavo Huani y Cabo Nahuel Giufrida, quienes con su rápida y valiente intervención lograron salvar la vida de un bebé de 8 meses” en la noche de este último miércoles.

Agregó: “Su compromiso, vocación y humanidad representan un verdadero orgullo para toda nuestra comunidad. Gracias por cuidarnos y demostrar, una vez más, que la entrega y el servicio hacen la diferencia”.

Salvaron a un bebé sin pulso

En Villa La Angostura, un episodio resultó un verdadero milagro. Una bebé de apenas un año quedó atrapada en una camioneta sobre la Ruta Nacional 40, sin oxígeno, casi sin pulso. La desesperación de sus familiares y llevó a hacer un llamado de emergencia y de inmediato, efectivos de la Policía de Neuquén, lograron reanimar a la criatura.

Un llamado de emergencia estremeció a la Comisaría 28° de esa localidad cordillerana en marzo de este año. Una bebé estaba en estado crítico dentro de un vehículo, con graves dificultades respiratorias. El tiempo jugaba en contra, y cualquier retraso podía ser fatal.

Cuando la patrulla llegó al lugar, el panorama era estremecedor. La pequeña no respondía, y estaba en estado frágil, apenas mostraba signos de vida. Fue entonces cuando la Oficial Inspector María Ontiveros tomó una decisión rápida, que fue la de aplicar de inmediato la maniobra de Heimlich. Con precisión y urgencia, logró desobstruir sus vías respiratorias, y reanimó a la bebé, para el alivio de sus padres.