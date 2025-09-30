El juvenil de Boca que podría sumar minutos en los próximos partidos

Claudio Úbeda , el primer asistente de Miguel Ángel Russo que se pone al frente de Boca cuándo el DT se ausenta por problemas de salud, habló de algunos nombres propios después de la derrota contra Defensa y Justicia.

El DT suplente de Boca se refirió a las ausencia de Carlos Palacios (lesionado) y Exequiel Zeballos, a cómo vio el regreso del español Ander Herrera e incluso confesó por qué puso a Kevin Zenón y sacó a Miguel Merentiel. Sin embargo, con el que sorprendió fue con el juvenil del que avisó que en estos próximos días seguro tenga una chance en la Primera del Xeneize.

Se trata de Santiago Dalmasso , el volante de 21 años que la rompe en la Reserva de Mariano Herrón. De hecho, el juvenil ya se entrena desde hace algunos días durante la semana en Boca Predio con el plantel de Russo, aunque no viene siendo convocado. Y de eso habló, precisamente, el Sifón.

image

"Las decisiones importantes las toma Miguel, todo lo consensuamos. Estamos muy en contacto con Mariano Herrón, con los chicos de Reserva, con Santi Dalmasso, Camilo Rey... Sentimos que ellos están muy bien, yo lo creo personalmente, Santi Dalmasso tiene mucha proyección, está marcando goles, a corto plazo va a tener sus oportunidades. También tenemos un plantel alto y la competencia es más grande", dijo Úbeda, quien también agregó a Rey Domenech, con mayor recorrido en Primera.

La pregunta al DT de Boca se dio en el contexto de las últimas listas de concentrados en este torneo Clausura, en donde el único juvenil que aparece es Lautaro Di Lollo, hoy pilar de la defensa. Eso, por lo visto, podría empezar a cambiar según Úbeda.

Santiago Dalmasso, la posible revelación en Boca

Y uno de los elegidos sería de esta manera Santiago Dalmasso, que ya lleva siete goles en este 2025 y es una de las figuras de la Copa Proyección de Reserva, en la que el equipo de Mariano Herrón está en la tercera posición de la Zona B y dentro de los puestos que clasifican a la próxima instancia. De hecho, el último jugador que había conseguido esa marca en Boca en es categoría había sido Nicolás Capaldo.

image

El recorrido de Dalmasso en las inferiores del Xeneize es bastante particular. El chico llegó a Boca en 2018 luego de haber visto un posteo de Facebook en donde se anunciaban pruebas en el club y no sólo se destaca en Reserva sino que también ya lo hizo también en la Copa CONMEBOL Libertadores Sub 20 pasada (gol en la semi para jugar la final con Flamengo).

Además, Dalmasso ya tuvo su debut en Primera División: fue durante el ciclo de Diego Martínez, en la Copa Sudamericana 2024, cuando entró unos minutos al final del empate 0-0 con Independiente del Valle en Ecuador. Luego, también volvió a sumar minutos con Fernando Gago e incluso con Miguel Ángel Russo en mayo pasado en el 1-1 con Tigre.

Ahora, Úbeda estaría planificando darle más minutos y que empiece a competir por un lugar en la rotación del equipo o meterse en el XI titular.