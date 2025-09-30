Muchos goles y participación clave de los argentinos en la segunda fecha de la Champions

Varios futbolistas de la selección y otros que no forman parte de la Scaloneta tuvieron buenas actuaciones este martes.

Muy buena actuación de los futbolistas argentinos en Europa, con goles y participaciones clave. La segunda fecha de la Champions tuvo a varios jugadores albicelestes con un desempeño más que interesante.

Atlético Madrid extendió su gran semana con un contundente por 5 a 1 sobre Eintracht Frankfurt por la Champions League, apenas cuatro días después de haber goleado al Real Madrid en el clásico por La Liga.

Giacomo Raspadori abrió la cuenta a los tres minutos, Robin Le Normand amplió de cabeza y Antoine Griezmann cerró la primera etapa con el tercero tras asistencia de Julián Álvarez.

Jonathan Burkardt descontó para los alemanes, pero Giuliano Simeone y la Araña, de penal, sentenciaron el 5-1 definitivo. Atlético Madrid selló así dos victorias resonantes en menos de una semana.

En Italia, Inter sumó su segundo triunfo con un 3-0 sobre Slavia Praga. Un error del arquero visitante permitió a Lautaro Martínez anotar el primero y transformarse en el único jugador del club con goles en siete ediciones distintas de Champions. Denzel Dumfries amplió y el propio Lautaro firmó el tercero para sostener el arranque perfecto del Nerazzurro.

Chelsea logró su primera victoria con un ajustado 1-0 sobre Benfica en la vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge.

El único gol llegó con un insólito autogol del colombiano Richard Ríos, que desvió a propia puerta un centro de Alejandro Garnacho. Los Blues defendieron la ventaja mínima hasta el final.

La rompió Mbappé

Real Madrid goleó 5 a 0 a Kairat Almaty en Kazajistán por la Champions League, con un triplete de Kylian Mbappé y la participación desde el arranque de Franco Mastantuono.

El marcador se abrió con un penal que Mbappé convirtió tras una falta sobre Mastantuono, quien había forzado el error defensivo local.

El francés amplió la ventaja con una definición por encima del arquero Kalmurza y completó su actuación con un gol desde la medialuna después de una acción colectiva encabezada por Rodrygo.

El juvenil argentino se mostró activo en el circuito ofensivo y tuvo una ocasión clara antes de ser reemplazado en el segundo tiempo.

Camavinga y Brahim Díaz completaron la goleada en un partido dominado por el conjunto español, que no permitió espacios para la reacción de los kazajos.

El único intento serio del Kairat fue un penal sancionado y posteriormente anulado por el VAR.

En Italia, Atalanta derrotó 2 a 1 a Brujas en Bérgamo, en donde el equipo de Ivan Juric revirtió un inicio adverso tras el gol de Christos Tzolis en la primera parte.

El empate llegó desde el punto de penal con un disparo de Lazar Samardzic luego de una infracción discutida sobre Pasalic. El volante croata definió el partido en el tramo final con un cabezazo tras un córner.

La sorpresa de la jornada se produjo en Estambul. Galatasaray venció 1-0 a Liverpool con tanto de Victor Osimhen desde el punto penal.

El local resistió hasta el cierre, donde el VAR anuló una pena máxima para los ingleses. Los turcos dieron el golpe y dejaron a los Reds con otra derrota tras la caída en Premier League.

En Noruega, Tottenham rescató un empate 2-2 ante Bodo/Glimt. Jens Hauge adelantó con dos goles al local, pero Micky van de Ven descontó y, en tiempo de descuento, un autogol de Jostein Gundersen selló la igualdad.

Bayern Múnich mantuvo su paso ideal con un 5-1 en Chipre ante Pafos. Kane, Guerreiro, Jackson, Olise y otro tanto del delantero inglés marcaron para los bávaros, mientras que Orsic descontó con un golazo. El líder de la Bundesliga impuso su jerarquía con absoluta claridad.

Olympique de Marsella completó la jornada con un 4-0 sobre Ajax. Igor Paixão firmó un doblete en media hora, Greenwood marcó el tercero y Aubameyang sentenció en el complemento. Los franceses sumaron sus primeros puntos en la fase de grupos.