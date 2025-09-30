Atraparon a "Pequeño J", el máximo sospechoso del triple crimen de las chicas en Florencio Varela

Fue detenido también en la tarde de este martes en Perú. Ascienden a nueve los detenidos por el triple femicidio de las jóvenes de La Matanza.

Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido en el ambiente delictivo como “Pequeño J” , fue detenido en la tarde de este martes en Perú, adonde se había fugado luego de una orden de captura internacional como presunto ideólogodel del triple crimen de las jóvenes Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Según confirmó Noticias Argentinas, la captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Previamente había sido detenido su ladero Matías Agustin Ozorio , de 28 años. Lo confirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , a través de su cuenta oficial de X (exTwitter). "El prófugo Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA", escribió la ministra.

PEQUEÑO J- DETENIDO-

Bullrih, quien no había querido confirmar que se seguía la pista de "Pequeño J" en Perú, también posteó ni bien se conoció la noticia de su detención. "Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen", comenzó. Tras señalar: "La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga", indicó.

Dónde se escondía "Pequeño J"

El peruano Tony Janzen Valverde Victoriano fue capturado esta tarde por la Policía Nacional de ese país cuando se escondía en un camión.

Según publicó el diario La República de Perú, el sindicado como autor intelecutual del triple crimen de las jóvenes de Florencio Varela "se encontraba en la Panamericana Sur, a la altura de Pucusana, tratando de conseguir un vehículo para escapar con destino no determinado".

El medio local asegura que "Pequño J" procede de una familia de Trujillo vinculada con el narcotráfico y a la extorsión. También que su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, fue asesinado en 2018 por un sicario de una banda rival, en el asentamiento humano de Nueva Iberoamérica, distrito La Esperanza, Trujillo.

Pistas que siguieron en los últimos días

Este último lunes una persona se había acercado a una comisaría donde dejó una carta anónima con nombre y dirección donde podría estar Pequeño J. Personal de la Guardia encontró dentro de la comisaría "un sobre de papel de madera cortado trasversalmente" con datos sobre un amigo narco del joven peruano apuntado. Se indicaba que esta persona viviría en Barracas y sería el autor intelectual del triple femicidio. A su vez, se detalla que el joven peruano efectivamente sería el culpable.

El fiscal Adrián Arribas ordenó en paralelo allanamientos realizados entre el domingo y el lunes por la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal, y el área de Casos Especiales de la Bonaerense en las villas 1-11-14, la Zavaleta de Barracas y la zona de Merlo.

En territorio porteño, los detectives allanaron el domicilio de Florencia Ibáñez, sobrina de Victor Sotacuro, que ya se había presentado ante la Justicia. La joven fue arrestada mientras daba una entrevista a canales de televisión.

"El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos", explicó. La mujer contó que, junto al sospechoso y al amigo que ambos tenían en común, fueron a un kiosco a cinco cuadras de la casa donde fueron asesinadas las tres víctimas. "Teníamos que hacer tiempo", indicó Ibáñez en la entrevista.