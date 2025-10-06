Lo que no se vio en la TV en la goleada de Boca a Newell's

El triunfo por 5 a 0 del Xeneize sobre la Lepra dejó muchas perlitas que no llegaron a ser captadas por la transmisión oficial.

Boca goleó 5 a 0 a Newell’s en un partido que dejó varias perlitas para repasar. Al Xeneize, que debía ganar sí o sí para acomodarse en la Zona A del Torneo Clausura y también en la Anual, le sobró un tiempo para vapulear a la Lepra del Ogro Fabbiani, que en el semestre pasado había sido un tanto ácido luego de ganarle al equipo que por entonces era dirigido por Fernando Gago.

En el momento de saltar al campo de juego, Agustín Marchesín fue recibido con aplausos a pesar de algunas críticas que le habían caído en las redes sociales en los últimos días debido a sus anteriores actuaciones. Los dos más vitoreados en el dueño de casa fueron Leandro Paredes y Miguel Merentiel, sin dudas los mimados por el público bostero. Cuando las voces del estadio nombraron a Claudio Úbeda, se oyeron silbidos dispersos.

Desde que Newell’s saltó al campo de juego para realizar la entrada en calor, abundaron los silbidos, Darío Benedetto incluido (sin embargo, después se aclararía una cuestión mal difundida en las redes). La directiva de Boca decidió no ofrecerle una plaqueta ni agasajar al Pipa antes del encuentro.

Al campeón del mundo, Leandro Paredes, le dedicaron aplausos particularmente cuando se movió en cada uno de los sectores de los cuatro costados. Y habría un reconocimiento especial en la salida del equipo: “Sigan viendo”, fue el particular lema escrito en un telón que se bajó con la firma de “La Barra de Boca” y la imagen del 5.

En uno de los palcos, se acomodó Chicho Serna, quien sigue acudiendo al club a pesar de haber renunciado a su cargo en el Consejo de Fútbol. En otro sector, el modelo Cristian Sancho, reconocido hincha de Newell’s, fue divisado por varios que hasta llegaron a confundirlo con Edinson Cavani, aunque el uruguayo había vuelto a la convocatoria y de hecho formó parte del banco de suplentes pese a no haber ingresado.

Las perlitas del Boca 5 - Newell's 0

Boca no tardó demasiado en hallar la ventaja a través de Milton Giménez, una de las figuras del partido. Y los muchachos de Úbeda no tardarían demasiado en aumentar la ventaja ante un pálido Newell’s que directamente deambuló la mayoría de los 90 minutos.

Inmediatamente tras el 2-0, Fabbiani mandó a calentar a Gaspar Iñíguez, futbolista que se entrenó en el club durante el primer semestre del año sin tener contrato, bajó más de 20 kilos y firmó su contrato en el último mercado. El Ogro lo había probado entre semana en el equipo titular luego de que dejara atrás una lesión, pero finalmente se decidió por incluir a Fabián Noguera y armar una línea de cinco en el fondo en lugar de Benedetto.

Justo después de que Brian Aguirre se toreara feo en mitad de cancha con Rodrigo Battaglia, en un entredicho que tuvo a Paredes como mediador, Boca llegó al 3-0 y encaminó la goleada vía Ayrton Costa. Fabbiani explotó en el banco visitante pidiendo una posición adelantada que no existió y se dejó ver por los hinchas de Boca, que siempre tuvieron presente que el DT rojinegro es fanático de River y no le dejaron pasar sus sentimientos. “Vos sos de la B, vos sos de la B”, le cantaron. El Ogro sumó al precalentamiento a Benedetto y Facundo Guch, que entrarían en la segunda parte junto a Iñíguez.

La última del primer tiempo fue para Newell’s, con un remate muy desviado de un Éver Banega que, por lo bajo, fue cuestionado por su flojo nivel de juego y estado físico en boca de varios plateístas que supieron disfrutarlo otrora con la camiseta de Boca. La silbatina a Fabbiani cuando se retiró por la manga fue ensordecedora.

Cuando los hinchas de Boca vislumbraron que habría tres modificaciones en la visita, muchos chiflaron indiscriminadamente. Y vale la pena remarcar que, a diferencia de lo que se mencionó en algunos sitios y redes sociales, cuando la voz del estadio nombró a Benedetto (que ya había saltado al campo entre silbidos), fue reconocido con aplausos. Y es que los simpatizantes boquenses se fueron con las manos enrojecidas después de reconocer tantos goles y hasta alentar a un Alan Velasco que antes era repudiado, tras algunos intentos en tres cuartos de cancha.

Al 4-0 de Brian Aguirre, que pidió disculpas por su pasado en Newell’s, le prosiguió el del ex Rosario Central Lautaro Blanco, que se dio el gusto de festejar su primer tanto en Primera. El duelo estaba liquidado y desde allí comenzó el repertorio de canciones contra River, quizás palpitando lo que será el Superclásico por la penúltima jornada de la fase regular del Clausura. A Boca se le vendrán Barracas Central de visitante, Belgrano de local, Estudiantes en La Plata y River en la Bombonera.