Lo busca Pep: cuál es el jugador de la Selección argentina que podría llegar al Manchester City

Un futbolista que fue citado por Scaloni para los amistosos de la Selección podría llegar al City para sumar minutos tras perder consideración en su club.

El Manchester City de Pep Guardiola quiere volver a tener argentinos en sus filas. La historia marca una gran conexión con el estilo de jugadores con la idolatría que ganó Sergio Agüero, como también Pablo Zabaleta y Martín Demichelis, y las últimas apariciones de Julián Álvarez y Claudio Echeverri que tuvieron que marcharse del club. No tiene argentinos actualmente, pero el DT buscaría uno.

La temporada ha iniciado con complicaciones para el equipo celeste de Manchester, dejando el mote de arrollador e imparable que alguna vez supo portar con creces. En medio de una recaída futbolística, el entrenador prepara nombres para ir a buscar en el próximo mercado de pases y reforzar el plantel con miras a mejorar el plantel.

Según trascendió en las últimas horas Pep iría en búsqueda de un lateral derecho. Entre los nombres que circularon apareció el de Nahuel Molina , ex Boca y actual Atlético de Madrid, que sería de los gustos que tiene el entrenador y, además, sería una negociación que al club no le costaría una cantidad significativa de dinero debido a que suele ser suplente en el elenco español.

A su vez, para el jugador podría ser una posibilidad concreta debido a que buscará tener rodaje para llegar a la Copa del Mundo 2026 en las mejores condiciones futbolísticas para ser considerado por el entrenador Lionel Scaloni. Es que el presente de Molina en el colchonero no es bueno debido a que solo fue titular en uno de los nueve partidos que jugó el equipo e incluso en algunos no ingresó.

El lateral derecho suma 141 partidos con el Atleti, sumando un total de siete goles y colaborando con 13 asistencias. Con la exposición como defensor, el jugador suma 15 tarjetas amarillas y fue expulsado dos veces.

Dos bombazos del fútbol local en la nueva lista de Scaloni para la selección

Luego de finalizar las Eliminatorias Sudamericanas como primero, Lionel Scaloni dio la lista oficial de convocados en la selección argentina para la fecha FIFA de octubre. El combinado nacional enfrentará a Venezuela el próximo viernes y a Puerto Rico el lunes siguiente.

Además de los habitualmente citados, la nómina que informó el DT campeón del mundo tiene varias sorpresas en diferentes puestos, lo que evidencia que todavía hay margen para que algunos futbolistas peleen por un lugar de cara al Mundial 2026, que se disputará dentro de ocho meses.

Además de los tres arqueros habitualmente convocados como Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez, se suma el reciénte "1" de Racing, Facundo Cambeses. Luego de ganarle el puesto a Gabriel Arias, el ex Banfield y Huracán tuvo buenas actuaciones en el plano nacional y también en lo internacional contra Vélez.

El otro cuya citación es de rigurosa actualidad es Lautaro Rivero, defensor de River. Llegó en el último mercado de pases luego de que el Millo, dueño de su ficha, hiciera uso de la "repesca" antes de la finalización del préstamo con Central Córdoba de Santiago del Estero. En los últimos partidos, le sacó el puesto a Paulo Díaz y hoy comparte la dupla central con Lucas Martínez Quarta.

Por su parte, desde Brasil se suma Aníbal Moreno. El volante central de Palmeiras, que comparte equipo con José López, delantero que fue convocado por segunda fecha FIFA consecutiva, es otra de las sorpresas en la nómina de Scaloni.

Además de Rivero y Cambeses, los otros futbolistas del fútbol doméstico son Leandro Paredes, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO — Selección Argentina (@Argentina) October 3, 2025

Entre los defensores, regresa a la convocatoria Marcos Senesi, que milita en el Bornemouth de Inglaterra.