El gigante de Europa que quiere al Dibu Martínez para ganar la Champions

El arquero de la Selección Argentina es seguido de cerca por un equipo de las principales ligas de Europa.

Luego de su frustrado pase al Manchester United, al que esperó hasta las últimas horas del mercado de pases, Emiliano Dibu Martínez vuelve a estar en los planes de otro gigante de Europa. Esta vez, el interesado es Inter de Milan de la Serie A , que le busca un reemplazante al suizo Yann Sommer, en medio de las dudas sobre su continuidad en 2026 y sueña con volver a pelear en la Champions League.

Según pudo averiguar Football Insiders, el Nerazzurro de Lautaro Martínez inició un análisis profundo sobre el futuro de su arco, un puesto que podría tener cambios importantes en los próximos meses. Si bien el titular suizo viene exhibiendo un gran nivel y desde hace dos temporadas demuestra que es una garantía con atajadas a puro reflejo, su contrato vence en julio próximo y no se registraron avances para renovarlo.

Para evitar un dolor de cabeza en caso de que Sommer decida marcharse, el cuerpo técnico encabezado por Christian Chivu ya puso la lupa en el héroe de la Selección Argentina, su reemplazante ideal. Por liderazgo, experiencia y personalidad, Dibu encaja en el perfil buscado por el conjunto italiano para sostener competitividad en todas las competencias.

image

En Aston Villa es titular indiscutido (11 partidos en la temporada, cuatro vallas invictas y nueve goles recibidos entre la Premier y la Europa League), aunque tanto su técnico Unai Emery como la dirigencia son conscientes de que una propuesta fuerte podría abrir la puerta a una negociación.

No es la primera vez que Inter pretende al campeón del mundo y bicampeón de América. A mediados de 2023, todavía con la gloria de Qatar, también se habían interesado y pusieron sobre la mesa 15 millones de euros, oferta que fue considerada insuficiente en Birmingham. En el último mercado de pases lo tasaron en 40 millones de libras (54.960.000 dólares, aproximadamente).

Por qué el Dibu Martínez no fue citado para jugar ante Angola

El arquero que suele ser titular en la Selección Argentina, Emiliano Dibu Martínez, no dijo presente en el amistoso ante Angola, por lo que su lugar fue ocupado por Gerónimo Rulli.

image

La decisión de que no ataje Martínez se debe a que el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, decidió darle descanso, con el objetivo de probar a otros arqueros y tener más certezas de cara a la lista final de jugadores que irán al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Esto no pone para nada en riesgo la continuidad de Martínez, que es un pilar fundamental en la Selección argentina, sino para definir con mayor claridad quiénes serán los arqueros suplentes. De hecho, el “Dibu” compartió varias imágenes en los últimos días junto a su familia en la casa que compró en la Argentina. La Selección argentina visitó este lunes desde las 13 a su par de Angola, en Luanda, en el que fue su último partido del 2025.

Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán un 2026 clave por delante, en el que se enfrentarán a España en la Finalissima, mientras que entre junio y julio irán nuevamente en busca de la gloria en el Mundial 2026.