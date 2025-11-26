Los hinchas de Boca le hicieron un sentido homenaje a Diego Armando Maradona en Nápoles a cinco años de su muerte

Los hinchas del xeneize coparon un espacio histórico de Diego en la ciudad italiana para conmemorar el día de su muerte.

En distintas partes del mundo se vivieron distintos homenajes para Diego Armando Maradona para conmemorar su figura a cinco años de su muerte (25 de noviembre de 2020). Fue el Obelisco en la Capital Federal uno de los puntos centrales donde sus fanáticos se congregaron como también el domicilio donde vivió con su familia en Villa Fiorito.

Sin embargo los homenajes trascendieron más allá del territorio argentino y Sudamérica, sino que también llegaron a lugares centrales como el corazón de Nápoles donde una multitud de Boca se acercó a la zona de Quartieri Spagnoli frente a uno de los murales que exhibe el lugar para rendir homenaje.

Allí desplegaron su emoción y recordaron con pasión su historia que marcó a los argentinos pero también le cambió por completo la imagen al Napoli , donde consiguió cinco título con la camiseta en un contexto de dificultades para la institución.

¡EL RECUERDO DE LOS XENEIZES A DIEGO EN NAPOLES!



Una multitud de hinchas de #Boca se congregó en el Quartieri Spagnoli para homenajear al Pelusa a puro cántico y banderas.



¡El sentimiento azul y oro presente del otro lado del océano por vos, DS!



IG: pelu___carbone

Martes de Champions: emotivo homenaje a Maradona y varias sorpresas en la jornada

La quinta jornada de la liguilla de la Champions estuvo atravesada por un emotivo homenaje del Napoli a Diego Armando Maradona, tras cumplirse cinco años de su muerte. Además, hubo algunas sorpresas, como la goleada del Chelsea al Barcelona, con un impresionante partido del argentino Enzo Fernández.

El Napoli venció por 2-0 al Qarabag de local. Aunque la victoria fue importante para el equipo italiano, la noticia se dio en la previa del partido, cuando se apagaron las luces y los hinchas corearon el nombre de Diego Armando Maradona. Hoy se cumplieron cinco años del fallecimiento del astro argentino, que es el máximo ídolo de la institución italiana.

"OLÉ., OLÉ, OLÉ, OLÉ... DIEGO, DIEGO", emotiva ovación a Maradona en el estadio del Napoli, previo al partido de #Champions.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium

Sorpresas en la jornada de Champions

El mayor golpe de esta quinta fecha lo dio el Chelsea, al golear por 3-0 al Barcelona en Standford Bridge. El argentino Enzo Fernández fue una de las grandes figuras del partido, que tuvo a Alejandro Garnacho como titular también.

El propio Enzo Fernández había marcado dos goles en la primera etapa, aunque fueron anulados por mano y offside respectivamente. El primer tanto convalidado apareció en la tercera acción clara, cuando un centro de Cucurella generó una carambola que terminó con el tacazo de Pedro Neto y el autogol posterior de Jules Koundé.

Barcelona nunca encontró respuestas y sufrió el impacto anímico de cada avance inglés. Además, sufrió en el final de la primera parte la expulsión de Ronald Araújo por doble amarilla. En el complemento, Estevão amplió con un remate potente al ingresar al área y Liam Delap cerró la cuenta tras una asistencia de Enzo Fernández.

¡EL VAR DIO EL OK Y EL CHELSEA GOLEA AL BARCELONA! ASISTENCIA DE ENZO FERNÁNDEZ PARA QUE DELAP MARQUE EL 3-0 ANTE EL CULÉ.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium

El golpe en Londres dejó al equipo de Hansi Flick obligado a correr desde atrás para entrar entre los ocho mejores -está 15º con siete puntos-, mientras Chelsea se consolida con autoridad en la quinta posición con 10 puntos.

La jornada también dejó otra sorpresa fuerte en Manchester. Un City alternativo, con futbolistas reservados por Guardiola después de la caída ante Newcastle y con la mira puesta en el torneo local, perdió el invicto continental ante Bayer Leverkusen.

El equipo alemán aprovechó la incertidumbre del rival, controló el ritmo del partido y se llevó un 2 a 0 sólido gracias a las definiciones de Álex Grimaldo y Patrick Schick. El resultado instaló a Leverkusen en plena pelea por avanzar y dejó al City sin margen después de su primera derrota en la Champions.

Big win for Leverkusen #UCL

Todos los resultados de la jornada y los que se disputarán mañana

Resultados del martes

Ajax 0-2 Benfica

Galatasaray 0-1 Unión SG

Bodo/Glimt 2-3 Juventus

Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

Chelsea 3-0 Barcelona

Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen

Napoli 2-0 Qarabag

Olympique Marsella 2-1 Newcastle United

Slavia Praga 0-0 Athletic Club

Partidos del miércoles

Pafos vs Mónaco

Copenhague vs Kairat

Olympiacos vs Real Madrid

Sporting Lisboa vs Brujas

Frankfurt vs Atalanta

Liverpool vs PSV

Atlético de Madrid vs Inter

Arsenal vs Bayern Munich

PSG vs Tottenham

El plato fuerte de la jornada será el Arsenal vs Bayern Munich, ya que ambos, junto al Inter, son los únicos equipos que siguen con puntaje perfecto en la liguilla.