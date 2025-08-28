Champions League: contra quién jugará cada equipo en la fase de liga

El torneo de clubes de más jerarquía del mundo ya tiene a sus integrantes para la etapa clasificatoria.

Desde el 8 de julio pasado, comenzaron las fases previas de la edición 71 de la Champions League, que finalizaron esta semana. Con los 36 equipos de la etapa principal definidos, este jueves se realizó el sorteo de los partidos que disputará cada club para buscar los playoffs.

El formato actual se estrenó la temporada pasada y tiene a todos los participantes en una misma zona de 36, donde se clasificarán por tabla general, pero jugando a penas ocho encuentros cada uno contra diferentes rivales.

El sorteo de este jueves se hizo en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia, con el criterio de que en esta fase no se pueden enfrentar equipos del mismo país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChampionsLeague/status/1961081680065675690&partner=&hide_thread=false League phase draw build-up live from Monaco #UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

El criterio y el formato

Los 36 equipos se dividieron en cuatro bombos en función de su clasificación por coeficiente individual, siendo el vigente campeón de la Champions League el cabeza de serie del Bombo 1 (PSG).

Comenzando por el Bombo 1, se sacó una bola física antes de que el software automatizado —ya utilizado el año pasado— seleccione ocho rivales para ellos, teniendo en cuenta los siguientes principios:

Dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera contra equipos de cada bombo seleccionados por el software.

No se enfrentarán equipos de la misma federación.

No habrá más de dos oponentes de la misma federación.

Se repitió el mismo procedimiento con el resto de equipos hasta completar todos los emparejamientos.

El último turno fue para el Pafos de Chipre, debutante en la Champions. Jugará ante Bayern Múnich, Chelsea, Villarreal, Juvenuts, Slavia Praga, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

Los partidos por equipo

Bayern Múnich fue el primer equipo en salir en el sorteo y se enfrentará al Chelsea, PSG, Brujas, Sporting de Lisboa, Arsenal, PSV, Uión SG y Pafos.

El segundo equipo en salir fue Chelsea, que jugará ante Bayern Múnich, Barcelona, Benfica, Atalanta, Napoli, Ajax, Pafos y Qarabag.

El tercer equipo fue Real Madrid en el sorteo, y la computadora decidió que sus rivales sean Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

El cuarto club en salir es el Inter de Milán, que jugará ante Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Union SG y Kairat Almaty.

Embed Home and away opponents for Pot 1 teams #UCLdraw pic.twitter.com/mWi7lwxw3I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

El Borussia Dortmund jugará contra Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Tottenham, Copenague, Bodo y Athletic de Bilbao.

El siguiente equipo en salir fue el Liverpool, que enfrentará al Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Olympique de Marsella, Galatasaray y Bodo.

Uno de los semifinalistas de la edición pasado, Barcelona, jugará ante PSG, Chelsea, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Newclaste, Copenague y Frankfurt.

El campeón reinante PSG, tendrá que verse las caras contra Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao.

Por último del bombo 1, Manchester City se enfrentará a Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasaray y Mónaco.

Embed Home and away opponents for Pot 2 teams #UCLdraw pic.twitter.com/Nqis4DXlU2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Equipos del bombo 2

El Leverkusen jugará ante PSG, el City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle y Copenague.

El próximo equipo en salir fue Arsenal, que se enfrentará al Bayern Múnich, Inter, Atlético de Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty y el Athletic de Bilbao.

El sorteo siguió con la aparición de la bolilla del Atalanta, que se verá las caras ante Chelsea, PSG, Brujas, Frankfurt, Slavia Praga, Olympique de Marsella, Union SG y Athletic de Bilbao.

Sigue el sorteo y ahora aparece Benfica: sus rivales serán Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Newcastle y Qarabag.

El turno del Brujas, de Bélgica, que se enfrentará al Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sporting Lisboa, Monaco y Almaty.

El Frankfurt de la Bundesliga tendrá como rivales al Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético de Madrid, Napoli, Tottenham, Galatasaray y Qarabag.

Juventus, otro del bombo 2, que jugará en la fase de liga contra el Dortmund, Real Madrid, Benfica Villarreal, Sporting, Bodo, Pafos y Monaco.

El equipo del Cholo Simeone, el Aleti, se verán las caras contra Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV, Union SG y Galatasaray.

El Villarreal jugará frente al Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenaghe y Pafos.

El sorteo continuó con los equipos del bombo 3 y el primero en salir es Marsella. Sus rivales serán Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting, Newcastle y Union SG.

El próximo club en salir fue el PSV Eindhoven y sus rivales son: Bayern Múnich, Liverpool, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG y Newcastle.

El siguiente equipo fue Slavia Praga de República Checa, que se medirá ante: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao y Pafos FC.

Por su parte, el Ajax jugará ante: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marsella, Galatasaray y Qarabag.

El Olympiakos de Grecia tendrá como rivales a: Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal, PSV, Pafos y Kairat Almaty.

El turno siguiente fue el de Sporting Lisboa de Portugal y sus rivales son: PSG, Bayern Múnich, Brujas, Juventus, Marsella, Napoli, Kairat Almaty y Athletic de Bilbao.

Luego, Kaká sacó la bolilla del debutante Bodo-Glimt de Noruega, que se enfrentará con: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid, Tottenham, Slavia Praga, Mónaco y Galatasaray,

Luego fue el turno del Tottenham del Cuti Romero, que se cruzará con Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Bodo Glimt, FC Coppenhague y Mónaco.

Por último, el Napoli de Antonio Conte jugará ante: Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting Lisboa, PSV, Qarabag y Coppenhague FC.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChampionsLeague/status/1961116322726822328&partner=&hide_thread=false Home and away opponents for Pot 3 teams #UCLdraw pic.twitter.com/kEt1qqRglh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Llegó el turno del bombo 4 y el primer equipo que salió en el bolillero fue el Athletic Club de Bilbao, que se enfrentará a: PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lisboa, Slavia Praga, Qarabag y Newcastle.

El siguiente equipo es el Unión Saint-Gileous de Bélgica, que tiene en sus filas a Kevin Mac Allister. Sus próximos rivales serán: Inter, Bayern Munich, Atalanta, Atlético de Madrid, Marsella, PSV, Newcastle y Galatasaray.

Newcastle de Inglaterra jugará ante Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsella, Athletic Bilbao y Union SG.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChampionsLeague/status/1961117796554740167&partner=&hide_thread=false Home and away opponents for Pot 4 teams #UCLdraw pic.twitter.com/a9gDwUKDMC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Los rivales del Galatasaray de Mauro Icardi: el equipo turco se enfrentará al Liverpool (L), Manchester City (V), Atlético de Madrid (L), Eintracht Frankfurt (V), Bodo-Glimt (L), Ajax (V), Mónaco (L) y Union SG (V).

El Mónaco tendrá como rivales a: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Brujas, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray y Pafos FC.

En el turno de Qarabag de Azerbaiyán se conocieron estos rivales: Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Coppenhague y Athletic de Bilbao.

El calendario de la Champions League, con las fechas y horas de los partidos, se comunicará a más tardar el sábado 30 de agosto.