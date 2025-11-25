Cinco años de la muerte de Maradona: el mensaje que apareció publicado en su cuenta de Instagram

Para sorpresa de todos sus seguidores, apareció una publicación en sus redes sociales en las últimas horas.

En medio del recuerdo y el impacto que tiene esta fecha para los argentinos y fanáticos de todo el mundo, este martes 25 de noviembre, al cumplirse 5 años de la muerte de Diego Armando Maradona volvió a activarse su cuenta personal de Instagram.

Para sorpresa de todos sus seguidores, apareció publicado un mensaje al recordarse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

" Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando" , dice la publicación acompañada de una imagen de Diego en blanco y negro. Se trata de una estrofa de " Como la cigarra" , la emblemática canción interpretada por Mercedes Sosa , himno a la resistencia.

La publicación rompe con un año exacto de silencio digital. La última vez que la cuenta había compartido un mensaje fue el 25 de noviembre de 2024, fecha del cuarto aniversario de su fallecimiento.

Aquel posteo mostraba a Diego con la camiseta de la Selección argentina, conduciendo la pelota con su zurda inconfundible. La imagen estaba acompañada por la frase “Te amamos (1960-∞)” y la palabra "Justicia".

En este último posteo, se puede ver al ex futbolista en blanco y negro y con traje puesto, recuerdo de lo que podría ser en el Mundial de Sudáfrica 2010.

La historia detrás del traje que lució Diego Maradona durante el Mundial 2010

Según reveló su hija Dalma en 2022, durante el ciclo radial Un Día Perfecto (Metro 95.1), en aquella Copa Mundia, el entonces DT de la selección argentina "no tuvo opción" de ponerse el esmoquin. "A él le gustaba la joggineta. No había manera, le tiraba la joggineta. Usaba traje porque lo obligamos. Le dijimos, no hay manera, te va a ver el mundo y vos no podés ir así", expresó.

"Vos entendes que él, como si la gente no supiera quién era él, para que sepan que era el técnico de la Selección, a todos lados que iba, a comer afuera, (se ponía) la joggineta de la Selección", sumó.

Sin embargo, junto a su hermana Giannina intentaron convencerlo: "Ella, que sabe mucho más de moda que yo, le dijo, 'mirá, al Mundial vas a ir de traje y no solo vos, todo el equipo va a ir en traje’. Y él le dijo 'no, qué traje, ni en pe**'. A todo esto, Gianinna igual seguía gestionando que iba a ir de traje, aunque él decía que no".

No obstante, Maradona se presentó con un traje gris claro en el torneo que llevó a la Argentina a los cuartos de final, donde cayó 4-0 ante Alemania, por lo que sus hijas se llevaron una gran sorpresa, ya que estaban convencidas de que su padre luciría un conjunto deportivo. "En el primer partido apareció con el traje todo potro, hermosísimo", recordó.

El emotivo video de Boca en el aniversario por la muerte de Maradona

Boca Juniors, el club de sus amores, con el que fue campeón del Metropolitano 1981 y en el que se retiró en 1997, lo recordó con un video sencillo pero emotivo, de fuerte contenido simbólico.

En la grabación, los fanáticos xeneizes depositan una pequeña margarita sobre la pierna izquierda de la estatua del astro, ubicada en uno de los pasillos internos de la Bombonera. La escena, corta pero emotiva, es acompañada por una versión acústica del tema "La mano de Dios".