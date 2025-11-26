Un jugador de la Selección argentina está a un paso de jugar en el Real Madrid y ser compañero de Mastantuono

En las últimas horas crecieron los rumores sobre una posible llegada de otro argentino al plantel del merengue.

Argentina volvió a estar representada en el plantel de Real Madrid luego de un largo período hasta la llegada de Franco Mastantuono trayendo consigo una fuerte expectativa que luego se fue diluyendo de a poco en los fanáticos del merengue. La atención del club no quedó solo en el ex River , sino que irá a la carga por otro argentino para su plantel.

Se trata de una pieza fundamental en el gran presente del COMO de Italia, como lo es Nicolás Paz , quien será buscado por la institución que lo vio crecer. Sin embargo más allá de los rumores de un arribo inminente a la institución, las probabilidades de que pase al elenco español en enero son bajas y las negociaciones podrían apuntar a junio del 2026.

El deseo del merengue es repescar al jugador ante el alto nivel que demostró en el elenco italiano y sus discretas apariciones con la Selección argentina cada vez que lo citó Lionel Scaloni. Por otra parte el club donde está demostrando sus habilidades no quiere desprenderse del jugador que porta el dorsal '10' en el plantel.

nico paz 2.png Nico Paz festeja su primer gol en primera y en Champions. Real Madrid le ganó 4 a 2 a Napoli.

No es Dybala: cuál es la figura mundial que suena en Europa para reforzar a Boca

La llegada de Leandro Paredes eclipsó al mundo Boca al dejar su carrera en Europa para volver al club de sus amores en medio de un gran presente futbolístico que le permitía, si así lo deseaba, continuar en la elite del fútbol mundial. Sin embargo le ganó el corazón que le pedía a gritos regresar con su familia a suelo argentino.

El campeón del mundo se plegó también a los arribos de Edinson Cavani y Ander Herrera, dos jugadores que brillaron en la cúspide del fútbol mundial siendo protagonista en los clubes que les tocó pasar por su carrera. En las últimas horas se encendieron los rumores de que un jugador de la talla de los nombres mencionados podría llegar al xeneize para reforzar el equipo del entrenador Claudio Úbeda.

En Italia surgió una noticia bomba que resonó y generó ilusión en los hinchas de Boca por la magnitud del futbolista que podría llegar. El prestigioso medio Corriere dello Sport afirmó que el elenco de La Ribera irá a la carga por el mediocampista Marco Verrati, de 33 años, que actualmente juega en el Al Duhail de Qatar.

Ander Herrera-Paredes-Verrati

Más allá de la información que trascendió en el viejo continente, no se han iniciado conversaciones formales ni se ha demostrado interés para concretar la llegada del futbolista que compartió con Herrera y Paredes en el París Saint-Germain.