Inédito: qué pasará con la final de hockey que se suspendió por agresión a un árbitro

La Federación Rionegrina le informó a los clubes participantes, Marabunta y Los Perales, los pasos a seguir.

Luego de la suspensión de la final del torneo de hockey de primera en damas, la Federación Rionegrina informó a los clubes la resolución deportiva del tema. Tanto Marabunta RC como Los Perales HC fueron notificados de que el título deberá resolverse en la cancha.

Un hombre, que sería padre de una jugadora de Los Perales, agredió verbalmente a uno de los árbitros durante el partido y en la definición de los "shootouts".

Ambos finalistas, que estaban tirando los penales australianos al momento de la suspensión, deberán hacerse presentes en la cancha del Club Cipolletti el jueves 4 de diciembre a las 19:30 para dirimir al campeón en esa misma instancia.

La breve definición se llevará adelante a puertas cerradas, solo con los actores indispensables presentes: planteles, cuerpos técnicos, dirigentes de los clubes y de la Federación.

En cuanto a los hechos sucedidos y el hombre apuntado por los insultos al árbitro, que derivaron en la suspensión del lunes pasado, todavía están bajo revisión del Tribunal de Disciplina.

Más temprano, la Federación había publicado un comunicado en su cuenta de Instagram en el que repudió los "hechos de violencia" y destacó que los protagonistas deben ser los jugadores y jugadoras, aunque no se hizo referencia a lo puntualmente ocurrido.

hockey federación comunicado

Qué pasó en la final

Como relató este medio en la nota previamente publicada, Marabunta y Los Perales jugaron una de las varias finales disputadas el lunes en el Club Atlético Integración Deportiva de Regina.

En el tiempo reglamentario empataron 2 a 2, en un partido vibrante donde uno de los espectadores insultó al árbitro Lucas Sáenz, quien frenó el encuentro por las agresiones verbales.

El hombre, enojado por un supuesto arbitraje contra Los Perales, volvió a insultar durante los "shootouts" y el juez decidió suspender la definición, quedando vacante el campeón de la categoría.

Lo relatado figura en la planilla que el árbitro elevó como parte de su informe.

Violencia en el hockey femenino: final entre Los Perales y Marabunta

El comunicado de Los Perales

Desde el club de Allen también repudiaron los hechos de violencia, mencionando que "se vieron implicados algunos familiares que se encontraban en el público".

Además, avisaron que "se iniciarán las acciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido" y "se aplicarán las sanciones disciplinarias internas que correspondan".

Al mismo tiempo, finalizaron: "reiteramos nuestro compromiso con construir espacios deportivos libres de violencia, donde prime siempre el respeto y el buen ejemplo".