Final de hockey suspendida en los "shootouts" por un hecho de violencia

Ocurrió el lunes en la definición del Torneo Rionegrino de damas entre Marabunta RC y Los Perales HC.

Hubo varios hechos de violencia en el deporte zonal el último fin de semana. Ocurrió en el fútbol del Regional Amateur, en el básquet del Pre Federal y también en el hockey . La definición del Torneo Rionegrino de primera en damas, disputada en Villa Regina, quedó trunca en medio de la definición por shootouts. Marabunta RC y Los Perales Hockey Club habían empatado 2 a 2 en un partido vibrante en el tiempo reglamentario y estaban dirimiendo al ganador.

La tardenoche había comenzado complicada, porque durante el transcurso del encuentro, el árbitro Lucas Sáenz había parado el partido por agresiones verbales que llegaban desde el público que apoyaba al club de Allen.

El juez le informó a la mesa que no quería continuar el partido, pero luego de un pedido de calma a la gente que estaba fuera del campo de juego, la final continuó.

Ya durante los shootouts, que son los penales australianos, se escucharon claramente los insultos de quien sería un padre de una jugadora de Los Perales para con el árbitro.

En el video del partido, el audio es contundente: "te voy a esperar a la salida hijo de puta. Sos un ladrón". Según contaron algunos presentes a este medio, la misma persona que insultó y amenazó en ese momento ya lo había hecho durante el partido.

Violencia en el hockey femenino: final entre Los Perales y Marabunta

La definición por el título quedó trunca y ahora deberá resolver el Tribunal de Disciplina, con el informe del árbitro que detalla lo sucedido.

También trascendió que no es la primera vez que esta misma persona identificada con Los Perales es vista haciendo lo mismo en un partido de hockey.

captura suspensión hockey El momento exacto en el que el árbitro da por suspendido el encuentro.

El resto se jugó con normalidad

El cotejo formó parte del cierre de cuatro días intensos para el hockey rionegrino, que sí definió a sus campeones en el resto de las categorías a nivel Federación provincial.

Tanto las semifinales como las finales se disputaron íntegramente en el Club Atlético Integración Deportiva de Regina con un buen marco de público que acompañó a los diferentes equipos de los distintos puntos del alto valle.

En el U19 femenino se consagró Los Perales por sobre Roca RC y en primera caballeros prevaleció Los Perales sobre Círculo Italiano.

Más allá del hecho de violencia mencionado, después del último partido se realizó la entrega de premios que incluyó a los equipos consagrados, los mejores arqueros y arqueras y también goleadores y goleadoras de cada categoría.