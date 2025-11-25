Martes de Champions: emotivo homenaje a Maradona y varias sorpresas en la jornada

En la Liga de campeones, el Napoli recordó al diez en su cancha y hubo batacazos con tintes argentinos.
La quinta jornada de la liguilla de la Champions estuvo atravesada por un emotivo homenaje del Napoli a Diego Armando Maradona, tras cumplirse cinco años de su muerte. Además, hubo algunas sorpresas, como la goleada del Chelsea al Barcelona, con un impresionante partido del argentino Enzo Fernández.
El Napoli venció por 2-0 al Qarabag de local. Aunque la victoria fue importante para el equipo italiano, la noticia se dio en la previa del partido, cuando se apagaron las luces y los hinchas corearon el nombre de Diego Armando Maradona. Hoy se cumplieron cinco años del fallecimiento del astro argentino, que es el máximo ídolo de la institución italiana.
Sorpresas en la jornada de Champions
El mayor golpe de esta quinta fecha lo dio el Chelsea, al golear por 3-0 al Barcelona en Standford Bridge. El argentino Enzo Fernández fue una de las grandes figuras del partido, que tuvo a Alejandro Garnacho como titular también.
El propio Enzo Fernández había marcado dos goles en la primera etapa, aunque fueron anulados por mano y offside respectivamente. El primer tanto convalidado apareció en la tercera acción clara, cuando un centro de Cucurella generó una carambola que terminó con el tacazo de Pedro Neto y el autogol posterior de Jules Koundé.
Barcelona nunca encontró respuestas y sufrió el impacto anímico de cada avance inglés. Además, sufrió en el final de la primera parte la expulsión de Ronald Araújo por doble amarilla. En el complemento, Estevão amplió con un remate potente al ingresar al área y Liam Delap cerró la cuenta tras una asistencia de Enzo Fernández.
El golpe en Londres dejó al equipo de Hansi Flick obligado a correr desde atrás para entrar entre los ocho mejores -está 15º con siete puntos-, mientras Chelsea se consolida con autoridad en la quinta posición con 10 puntos.
La jornada también dejó otra sorpresa fuerte en Manchester. Un City alternativo, con futbolistas reservados por Guardiola después de la caída ante Newcastle y con la mira puesta en el torneo local, perdió el invicto continental ante Bayer Leverkusen.
El equipo alemán aprovechó la incertidumbre del rival, controló el ritmo del partido y se llevó un 2 a 0 sólido gracias a las definiciones de Álex Grimaldo y Patrick Schick. El resultado instaló a Leverkusen en plena pelea por avanzar y dejó al City sin margen después de su primera derrota en la Champions.
Todos los resultados de la jornada y los que se disputarán mañana
Resultados del martes
- Ajax 0-2 Benfica
- Galatasaray 0-1 Unión SG
- Bodo/Glimt 2-3 Juventus
- Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
- Chelsea 3-0 Barcelona
- Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
- Napoli 2-0 Qarabag
- Olympique Marsella 2-1 Newcastle United
- Slavia Praga 0-0 Athletic Club
Partidos del miércoles
- Pafos vs Mónaco
- Copenhague vs Kairat
- Olympiacos vs Real Madrid
- Sporting Lisboa vs Brujas
- Frankfurt vs Atalanta
- Liverpool vs PSV
- Atlético de Madrid vs Inter
- Arsenal vs Bayern Munich
- PSG vs Tottenham
El plato fuerte de la jornada será el Arsenal vs Bayern Munich, ya que ambos, junto al Inter, son los únicos equipos que siguen con puntaje perfecto en la liguilla.
