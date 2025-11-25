Cómo quedaron los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

A falta de un duelo de octavos, ya se conocen cómo serán los cruces de cuartos del torneo de Primera División.

El Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol entró en su etapa decisiva. Con el triunfo de Gimnasia de La Plata en su visita a Unión de Santa Fe, ya son siete los clasificados a los cuartos de final. Y a falta del duelo que Lanús y Tigre protagonizarán este miércoles, el cuadro de los ocho mejores quedó casi completo.

Boca se aseguró su pase a cuartos luego de vencer 2-0 a Talleres en la Bombonera. Así, en la siguiente instancia enfrentará a Argentinos que el sábado eliminó a Vélez en condición de visitante. Uno de los partidos de la fecha fue el de la victoria de Estudiantes 1-0 ante Rosario Central en Arroyito, que tuvo como principal llamativo el pasillo de espaldas de los jugadores del Pincha en la previa. Con este resultado, el conjunto de Eduardo Domínguez visitará Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba en cuartos, equipo que viene de eliminar a San Lorenzo.

Este lunes, Barracas Central le ganó 1 a 0 a Deportivo Riestra, de visitante, y se sumó al grupo de los ocho mejores. El Guapo ya sabe que tiene rival: jugará ante Gimnasia de La Plata en condición de local. El Lobo dio el golpe en Santa Fe y eliminó a Unión por 2-1.

image

Párrafo aparte para el verdadero partidazo. Racing le ganó 3-2 a River sobre la hora con gol de Gastón Martirena. La Academia enfrentará al que resulte vencedor del Lanús-Tigre a disputarse este miércoles a las 21:30 en La Fortaleza. El Granate viene de consagrarse el pasado sábado en la Copa Sudamericana y festejará ese título ante su gente en el último duelo de octavos.

Las llaves del Torneo Clausura

Por la llave 1 solo resta conocer al ganador del enfrentamiento entre Lanús y Tigre que será este miércoles a partir de las 21:30 en La Fortaleza. Por su parte, la parte del cuadro que le corresponde a la llave 2 ya conoce a los enfrentamientos de cuartos de final. De esta manera el cuadro quedó configurado de la siguiente manera:

Partido C1: Boca vs. Argentinos Juniors

Partido C2: Central Córdoba vs. Estudiantes

Partido C3: Barracas Central vs. Gimnasia La Plata

Partido C4: Lanus/Tigre vs. Racing

En los duelos de cuartos de final harán de locales los equipos que mejor se hayan ubicado en la tabla de posiciones. Y pensando en las semifinales, la jugará el ganador del Partido C1 contra el ganador del Partido C4, mientras que los ganadores de los partidos C2 y C3 protagonizarán la otra semis.

image

Vale recordar que, tanto en los octavos como en los cuartos, semis y la final, en caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15') y, si persistiera la igualdad, finalmente penales. Hasta las semifinales los equipos podrá disfrutar de la ventaja de la localía mientras que la gran definición del sorteo será en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero el sábado 13 de diciembre.