Barracas le ganó a Riestra en un duelo marcado por dos polémicas

El Guapo eliminó al Malevo en condición de visitante por los octavos de final del Torneo Clausura, con gol de Nicolás Blandi en el tiempo extra.

Barracas Central le ganó 1-0 a Deportivo Riestra , en condición de visitante, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional donde enfrentará a Unión Santa Fe o Gimnasia La Plata.

En el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, el delantero Nicolás Blandi marcó el único gol del partido a los 10 minutos del complemento del tiempo extra. Con este resultado, el equipo de Rubén Darío Insúa clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura donde enfrentará al ganador del partido entre Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata.

El ex San Lorenzo marcó el 1-0 de Barracas Central ante Deportivo Riestra a los 10 minutos del segundo tiempo extra. El mediocampista Tomás Porra recibió la pelota en tres cuartos de campo rival, avanzó de derecha a izquierda sin marca y, en el borde del área chica ante el achique del arquero Nahuel Manganelli , se la picó y el experimentado Blandi la empujó abajo del arco, poniendo el 1-0.

Por su parte, Deportivo Riestra cierra un año histórico para el club en el que terminó clasificando a la Copa Sudamericana, lo que será su primera experiencia en una competición internacional.

Las polémicas del partido entre Barracas y Riestra

El duelo estuvo marcado por dos polémicas: el delantero Iván Guaraz, que ingresó a los 35 minutos por Javier Ruíz, vio la tarjeta roja directa y se fue expulsado en Barracas Central.

A los 38 minutos, el joven jugador de 20 años ganó la pelota sobre la línea lateral derecha del campo de Deportivo Riestra y, al ver que venía el mediocampista Jonatan Goitia a marcarlo, se puso de espalda ante la presión del rival y le metió un violento codazo en la cara al jugador del Malevo, haciendo que el árbitro Nicolás Ramírez no dude en expulsarlo.

BARRACAS CENTRAL SE QUEDA CON 10 Iván Guaraz metió un codazo y fue expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 24, 2025

Por otro lado, en una pelota profunda para Facundo Bruera, el delantero de Barracas chocó con Ignacio Arce cuando ambos fueron a buscar el balón dentro del área. El guardameta salió decidido a tomar la pelota y el atacante se estiró para llegar antes; ese cruce terminó provocándole una dura lesión en uno de los dedos al arquero del Malevo.

La acción terminó en gol para el equipo de Insúa, pero rápidamente fue anulado por un offside previo de Bruera. Mientras el tanto quedaba invalidado, Arce se quitó el guante y le mostró al árbitro Nicolás Ramírez el estado de su mano izquierda. La molestia del arquero creció en cuestión de segundos y encaró al delantero acusándolo de haberlo golpeado con intención. Las repeticiones, sin embargo, evidenciaron que la jugada fue totalmente fortuita: ambos se tiraron a disputar la pelota y ninguno tenía control claro del balón al momento del impacto.

Bruera intentó anticipar a Arce, pero estaba en posición adelantada y terminó lastimando en la mano al arquero de Riestra



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 24, 2025

A raíz del golpe, Arce no pudo continuar y se retiró con el dedo vendado, acompañado por el cuerpo médico. En su lugar ingresó Nahuel Manganelli para completar el tiempo suplementario. Los primeros reportes desde el banco indicaron que el arquero habría sufrido una luxofractura en el dedo índice de la mano izquierda, lesión que ahora deberá ser evaluada con estudios más profundos.