Escándalo: el entrenador de Los Pumas denunció que fue agredido por un jugador de Inglaterra

El cierre de la ventana internacional de rugby dejó un episodio cargado de tensión entre figuras de Los Pumas y la selección de Inglaterra . Tras la derrota 27-23 del equipo argentino, el entrenador Felipe Contepomi denunció en conferencia de prensa que el jugador inglés Tom Curry lo agredió. Además, cuestionó la actitud del rival tras una jugada que lesionó a Juan Cruz Mallía .

El encuentro, disputado en Londres, se caracterizó por la intensidad y la paridad entre ambos equipos. Los Pumas mostraron una sólida reacción en el segundo tiempo, aunque no lograron revertir la ventaja inicial de La Rosa. El partido, que marcó el final de la temporada 2025 para el seleccionado argentino, estuvo precedido por un homenaje a Ignacio Fernández Madero, figura histórica del rugby nacional, cuya imagen fue proyectada en la pantalla gigante del estadio mientras el público acompañó el minuto de silencio con aplausos.

A los 74 minutos, Juan Cruz Mallía recibió un tackle a destiempo de Curry, que lo dejó tendido en el césped y obligó a su reemplazo. “No sé ni por dónde empezar. Porque no sé si fue temerario o apenas un poco tarde. Pero hace dos semanas tuvimos una decisión que fue ‘atenuada’ por la consecuencia. Entonces, si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos jugando con 14 y ellos con 15”, expresó Contepomi al ser consultado sobre la jugada. El entrenador argentino también cuestionó la ausencia del TMO: “Ni siquiera lo revisaron”, agregó.

Embed - LOS PUMAS LEVANTARON SOBRE EL FINAL PERO CAYERON ANTE INGLATERRA POR 27-23 EN LONDRES | RESUMEN

Contepomi profundizó en su análisis sobre el uso de la tecnología en el rugby actual, señalando inconsistencias en la aplicación de los protocolos de conmoción cerebral. “Tuvimos tres HIAs (protocolo de conmoción) por el protector bucal. Uno fue un mal uso de uno de nuestros jugadores, así que fue 100% culpa suya. Pero en otro, Matera tuvo que salir porque hubo un contacto a la cabeza y no se revisó. Entonces, ¿hacia dónde va la tecnología o para qué la usamos? Creo que el mal uso o abuso no es bueno. Pero no entiendo hacia dónde va”.

Las declaraciones de Contepomi sobre el jugador que lo agredió

Luego de su análisis sobre el juego, el foco de la charla giró hacia el incidente ocurrido fuera del campo. Felipe Contepomi relató: “Y sobre Curry, déjenme decir: no es solo eso, porque probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Pero salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años”.

Ante la repregunta de un periodista sobre la naturaleza del contacto, el entrenador aclaró: “Bueno, no sé cómo... No, no un golpe. ¿Cómo se dice cuando te empuja o te pega así en el pecho? ¿Un manotazo? Así que quizás es su naturaleza, no sé. Pero probablemente esos son los tipos que se recompensan y a los que elogiamos. Así que quizá ese es el rugby al que queremos ir. No lo sé”.

Embed - Steve Borthwick & Felipe Contepomi on Tom Curry incident after England defeat Los Pumas

La descripción del altercado incluyó detalles sobre la presencia de testigos y la posibilidad de que el hecho haya quedado registrado. “Por suerte probablemente haya cámaras ahí, así que lo voy a mostrar. Quizá ellos vean que no es nada. Ningún incidente. Richard Hill estaba ahí, así que pueden preguntarle. Bueno, yo estaba parado ahí. Él venía entrando. Fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, Fernández Lobbe, y le dijo ‘no, no’, porque estábamos molestos. Fue temerario y lesionó a uno de nuestros jugadores. Está bien, sé que es rugby. Pero, si no nos cuidamos entre nosotros, puede ser peligroso, ¿de acuerdo?”.

Contepomi detalló el intercambio verbal que precedió a la agresión que sufrió de parte de Curry: “Y cuando estaba llegando yo le dije ‘amigo, rompiste a...’ y me dijo ‘andate a la m...’ y me empujó de esa forma. Entonces, no sé. Quizá si esa es su forma de ser, no sé. No lo conozco. Ahora, diría que no estoy contento con la situación. Lo de romper a alguien... creo que al menos hay que ser lo suficientemente humilde y respetuoso como para decir ‘perdón, hice algo mal’, pero él fue en la dirección opuesta”.

En su reflexión final, el entrenador argentino puso en duda el tipo de conducta que debería prevalecer en el rugby de alto nivel. “Así que quizá es su manera de sentirse un matón. Ahora, si queremos matones en este juego, entonces bueno... no sé“, concluyó Contepomi.