Salieron los cruces para la segunda ronda del Regional Amateur

Todavía resta el fallo del partido que no se disputó entre San Patricio del Chañar y Alianza de Cutral Co, pero ya se conocen los duelos.

Este martes quedaron definidos los duelos para la segunda ronda del Regional Amateur . Luego de la fecha que cerró la fase de grupos, se resolvieron a todos los primeros de grupo, que estarán acompañados por el mejor segundo en la tercera etapa.

Mientras tanto, los otros ocho mejores segundos irán a la segunda fase, donde se cruzarán entre sí y los equipos de Lifune y Liga Confluencia son protagonistas.

Deportivo Roca fue escolta de La Amistad en la zona 9 y ahora enfrentará a Independiente de Río Colorado, en una serie que comenzará fuera de su casa y finalizará en el Luis Maiolino.

deportivo roca 2025 regional amateur El equipo de Deportivo Roca que está disputando el Regional. Foto: gentileza Manantial Deportivo

Los otros dos duelos confirmados de la segunda fase serán Camioneros de Usuahia y Bancruz de Río Gallegos, mientras que Independiente de Puerto San Julián enfrentará a la CAI de Comodoro.

Se espera para las próximas horas la resolución del Tribunal de Disciplina sobre el caso de San Patricio (6 puntos) y Patagonia (9 unidades). El Santo no jugó su partido porque Alianza no se presentó en El Chañar el domingo pasado, denunciando amenazas de hinchas locales.

Los primeros y el mejor segundo descansan

La Amistad, Alianza de Cutral Co, Independiente de Neuquén y Atlético Regina descansarán estas dos semanas ya que están clasificados para la siguiente instancia por haber ganado sus grupos, al igual que Estudiantes de Bariloche, Deportivo Villalonga, JJ Moreno, Camioneros de Río Grande, Boxing de Río Gallegos, Atlético San Julián y Jorge Newbery de Comodoro. El mejor segundo fue Sportsman de Choele Choel, escolta del Albo reginense en su grupo.

Estos 12 mencionados más los cuatro que provengan de la segunda etapa, se enfrentarán en octavos de final.