Carrefour en venta: revelaron quién podría ser el nuevo dueño de la cadena de supermercados

El supermercado de origen francés se encuentra en el proceso de venta en el país. Un conocido empresario suena fuerte para quedarse con los locales.

La venta de Carrefour se trata de un movimiento que reconfigura el tablero comercial argentino.

Meses atrás, la cadena de supermercados Carrefour confirmó que puso algunas de sus sucursales en Argentina a la venta . La empresa está buscando concentrar sus esfuerzos en mercados de mayor rentabilidad. Luego de un arduo proceso de idas y vueltas, el futuro de una de las cadenas más grandes del país llega a su etapa final para definir quién se quedará con el control de la operación local.

El grupo francés extendió el plazo para la presentación de ofertas económicas vinculantes, hasta el 15 de diciembre . Esta decisión surge luego no haberse presentado ninguna oferta en la primera fase. El plazo para presentar las binding offers vencía el miércoles pasado ante el Deutsche Bank , encargado del proceso de venta.

En este sentido, un empresario argentino dio un paso importante en su objetivo de quedarse con Carrefour Argentina. El empresario que lidera el grupo GDN -dueño de Changomas- está cerrando la venta de Ta-Ta, su cadena de supermercados en Uruguay, para finalizar la operación de quedarse con la cadena.

Quién es el empresario argentino que podría ser el nuevo dueño de Carrefour

Se trata de Francisco de Narváez, quien quedó a un paso de protagonizar un movimiento que reconfigura el tablero comercial argentino. La propuesta que llevó a París, cercana a los US$ 1.000 millones, lo ubicó como firme candidato para tomar el control de la empresa.

Actualmente se encuentra en pleno proceso de negociación de la venta de Ta-Ta con el grupo paraguayo Vierci, un holding que controla medios de comunicación, supermercados y empresas de telecomunicaciones en Paraguay. Ta-Ta cuenta con más de 80 locales y es uno de los principales jugadores del retail uruguayo. La operación le aportaría a De Narváez entre US$150 y US$200 millones para volcarlos a la compra de Carrefour Argentina.

"Las negociaciones con los paraguayos vienen desde hace más de un año y ahora coinciden con esta necesidad de fondos de De Narváez para hacer su oferta por Carrefour", explicó una fuente cercana a la operación al diario La Nación.

La ventaja que tiene para quedarse con el supermercado

Desde GDN la propuesta es mantener la marca Carrefour mediante un esquema de licencia o franquicia, similar al modelo que la cadena francesa utiliza en otros mercados. Fuentes del proceso aseguran que el acuerdo de venta podría firmarse antes de fin de año, aunque el cierre legal se concretaría recién en 2026.

GDN llega con dos ventajas competitivas: el management actual, liderado por Guillermo Calcagno (ex Coto), y la baja probabilidad de objeciones por parte de Defensa de la Competencia, ya que ChangoMás tiene escasa presencia en el AMBA y no se superpone significativamente con Carrefour en el interior del país.

El cierre definitivo de la transacción dependerá de auditorías técnicas y autorizaciones regulatorias que podrían extenderse hasta 2026.

Carrefour es una de las cadenas con mayor presencia geográfica en el país y una de las empresas con mayor número de empleados dentro del sector (27.000 trabajadores). La definición del comprador determinará la reorganización de los puntos de venta, los planes de inversión, la relación con proveedores y el posicionamiento de las marcas que operan dentro de la red.