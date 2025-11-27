Los antecedentes de los enfrentamientos de cuartos de final del Torneo Clausura

Se vienen los cuartos de final en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol . Ya están confirmados todos los cruces, como así también los horarios y hasta los árbitros de cada partido. En ese contexto, vale la pena repasar los antecedentes de los duelos que protagonizarán Central Córdoba - Estudiantes, Boca - Argentinos, Barracas - Gimnasia La Plata y Racing - Tigre.

El Ferroviario y el Pincha se enfrentaron un total de 16 veces (dos en los viejos Torneos Nacionales y todas las demás desde 2019 para acá) y son los platenses los que dominan con siete victorias, mientras que los santiagueños consiguieron solo cuatro y empataron en las cinco restantes. En las dos veces que se enfrentaron este año, ganó una vez Estudiantes (3-2 en la fase regular del Apertura) y la otra Central Córdoba (2-0 en el Clausura).

El Xeneize y el Bicho se enfrentaron en un total de 152 ocasiones, con un dominio notable para los de La Boca, quienes ganaron 72 veces. Los de La Paternal, por su parte, vencieron en 35 oportunidades y hubo 45 empates. En las dos veces que se enfrentaron este año, hubo empates sin goles.

image

El Guapo y el Lobo se enfrentaron 21 veces y la superioridad de los platenses es notoria: ganaron en 14 de esas ocasiones, mientras que los de Barracas vencieron en cuatro oportunidades y empataron en las tres restantes. La última vez que se enfrentaron fue el 22 de agosto del 2024, en donde Gimnasia se impuso por 1-0 en los octavos de final de la Copa Argentina.

Por último, la Academia y el Matador se enfrentaron en 103 oportunidades y la balanza se inclina notoriamente a favor de los de Avellaneda, quienes se impusieron 55 veces, mientras que los de Victoria ganaron en 27 ocasiones y empataron en las 21 restantes.

La AFA confirmó días y horarios para los cuartos de final de la Copa de la Liga

Este miércoles, AFA programó y dio a conocer los horarios y días de partido para la instancia de cuartos de Final del Torneo Betano Clausura 2025.

image

La ronda de cuartos se abrirá este sábado 29 de noviembre, a las 21:30 con el duelo en Santiago del Estero entre Central Córdoba (4A) y Estudiantes de La Plata (8A). El Ferroviario viene de despachar en el Madre de Ciudades a San Lorenzo en un polémico partido mientras que el Pincha ya sabe lo que es dar un golpe en calidad de visitante: 1 a 0 en Arroyito contra Rosario Central en un partido que pasó a la historia cómo el "Espaldazo".

La actividad continuará el domingo 30 de noviembre. Desde las 18:30 Boca (1A) recibirá en la Bombonera a Argentinos (5B). El Xeneize viene de pasar sin problemas a Talleres de Córdoba. Mientras que el Bicho, actual subcampeón de Copa Argentina, derrotó cómo visitante a Vélez por 2 a 0.

Los cuartos de final se cerrarán el lunes 1° de diciembre. En primer turno, desde las 17:00, Barracas Central (6A) será local de Gimnasia de La Plata (7B). El Guapo viene de sacar en tiempo extra (único equipo que no pudo ganar en los 90') a Riestra en un partido cargado de polémicas. El Lobo, por su parte, viene de lograr un triunfazo en Santa Fe contra Unión.

image

Por último, desde las 21:30, Racing (3A) recibirá a Tigre (7A). La Academia viene de protagonizar el que para muchos es el partido del año contra River mientras que El Matador eliminó al flamante campeón de la Copa Sudamericana, Lanús.