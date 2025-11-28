Pérfora igualó la semi y mantiene sus chances de bicampeonato

El Verde derrotó en forma contundente a Independiente de Neuquén y este domingo se resolverá la serie.

Con su victoria del jueves en el estadio Piti Claris, Pérfora le empató la serie a Independiente de Neuquén y este domingo se verán las caras en el juego decisivo para definir quién enfrenta a Pacífico en la final. Ese cotejo se disputará a puertas cerradas, debido a la sanción que pesa sobre el Rojo por los incidentes ocurridos el domingo que no permitieron el normal comienzo de la serie.

Con su gente en las tribunas, el Verde fue claramente superior a Independiente en Plaza Huincul y ganó 87 a 63, en un partido que fue dominado de principio a fin por el local. El parcial 9-0 de arranque le permitió ir creciendo en confianza y a partir de allí el triunfo nunca estuvo en riesgo.

Nahuel Vicentín (22), Santiago Candia (18) y Luca Chiapella (15 y 9 rebotes) encabezaron la ofensiva de Pérfora, que se mostró cómodo desde la conducción de Ignacio Claris (9 y 11 asistencias) y Julián Ruiz (7 y 6 asistencias).

captura pérfora independiente

Del otro lado, solo Julián Fedele (14) y Lautaro Riego (13) superaron el doble dígito. A diferencia de lo que había pasado el martes, Pérfora controló a Carlos Paredes en el perímetro y a Joaquín Marcón en el poste bajo para encaminarse a la victoria.

El tercer y decisivo juego en La Caldera está programado para las 20 del domingo y sin público. De cara a ese cotejo, Pérfora sigue vivo en su objetivo de retener el título del Pre Federal del año pasado, mientras que Independiente no perdió de local en lo que va del torneo.

En la final espera Pacífico, que eliminó 2-0 a Español el miércoles en Plottier.