El Pato Fillol retomó la secundaria y mostró cómo le fue en su primer examen

El exarquero de River y la Selección Argentina compartió un video en el que mostró cómo le fue en su examen de geografía.

Ubaldo Matildo Fillol , campeón del mundo en 1978 con la Selección Argentina , decidió a los volver al secundario a sus 75 años de edad para completar sus estudios. El exarquero de River anunció que en Geografía , su primera materia, aprobó sacándose un 10.

“Voy a rendir Geografía. Va a ir todo bien. Acompáñenme”, comenzó el “Pato” en un video en el que se lo ve con una mochila. Acto seguido, mostró parte del examen que hizo en su computadora. “Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año, y la rendimos bárbaro. Fueron 20 preguntas y le erramos en una o dos de ‘verdadero o falso’, pero bueno, está dentro de la calificación de 10”, celebró.

“Me costó mucho, pero me ayudaron mucho los profesores. Tuve reuniones con ellos, preparándome, y fue fundamental. Les mando un abrazo de palo a palo”, cerró. En septiembre de este año, Fillol había anunciado que regresaba al secundario, algo que tenía pendiente hacía años.

"Hoy rendí mi primera materia: geografía"



Ubaldo 'Pato' Fillol, campeón del mundo en 1978, mostró cómo dio examen, contó que le "costó mucho" y agradeció "a los profes por su tiempo y dedicación".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/s573gmpfCD — Corta (@somoscorta) December 10, 2025

El histórico arquero dejó la escuela cuando era joven para dedicarse por completo al fútbol. A fines de los años ’60 se fue de su San Miguel del Monte natal para sumarse a las inferiores de Quilmes, club en el que debutaría en Primera. Luego del Cervecero pasó por, Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo de Brasil, Atlético de Madrid y la Selección argentina, con la que alcanzó su mayor logro al consagrarse campeón del mundo en 1978.

“Siendo muy pequeño lo abandoné y me sentía culpable. Yo no culpé nunca a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie. Era una cosa inconclusa que yo había dejado de lado”, asumió. “Voy a poner la vida, como la puse siendo profesional en el fútbol. Voy a dar todo para poder terminar las 28 materias”, prometió.

El Pato Fillol ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Ubaldo Matildo Fillol, uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol argentino, fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. En una emotiva ceremonia realizada en Pachuca, México, el Pato fue reconocido por su trayectoria y legado, y se convirtió en el único representante de Argentina de la Generación 2025, compartiendo homenaje con figuras legendarias del fútbol mundial.

Durante la gala, el arquero campeón del mundo en 1978 recibió una ovación al subir al escenario, donde se le entregó el tradicional saco que distingue a los nuevos miembros. Emocionado, Fillol expresó: “Estoy realmente feliz y muy agradecido. Este era un sueño que quería cumplir. Gracias a Jesús Martínez y a Antonio Moreno por darme esta posibilidad”.

Conmovido, el Pato también dedicó el reconocimiento a su entorno y a los protagonistas del primer título mundial de la Selección Argentina: “Quiero compartir este hermoso premio con mi familia, con todos los porteros presentes y homenajear un puesto tan difícil. Pero también con mis compañeros y cuerpo técnico de 1978, esa hermosa Selección que nos dio el primer título a nuestro país”.

Además del ex River, la edición 2025 del Salón de la Fama incluyó a otras leyendas como Iker Casillas, René Higuita, Dunga, Diego Forlán, Ronald Koeman y Gary Lineker, entre otros. Uno de los momentos más recordados de la noche lo protagonizó precisamente Lineker, quien evocó con humor su paso por el Mundial de México 1986: “Este premio significa mucho para mí, especialmente porque se entrega aquí, donde jugué una Copa del Mundo inolvidable. Marqué seis goles y disputé uno de los partidos más famosos de todos los tiempos: contra la Argentina de Maradona, la Mano de Dios y el golazo de golazos. Yo marqué el que nadie recuerda, ja”.