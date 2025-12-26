El llamativo puesto en el que terminó Scaloni en el ranking de los mejores entrenadores del 2025

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) entregó el premio al mejor entrenador a nivel selecciones del año y el entrenador de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , se encontraba en la terna final por el prestigioso galardón .

Sin embargo, el primer lugar no se lo quedó el DT de la Selección, sino que fue para Luis de la Fuente, su mentor, que viene teniendo grandes resultados con el combinado de España. Así, el entrenador se quedó con el premio por segundo año consecutivo luego de cosechar un total de 136 puntos. Cabe destacar que durante este período, el técnico de 64 años clasificó a su selección al Mundial 2026 y rompió el récord de imbatibilidad al llegar a los 31 partidos sin perder.

Luego del premio para De La Fuente, uno podía imaginar que Scaloni se habría quedado con el segundo puesto, pero esto no fue así. En la segunda posición quedó Roberto Martínez, el DT de Portugal, que juntó 83 puntos. Cabe destacar que el español consiguió con los lusos la Nations League 2025 imponiéndose justamente ante España, a la cual derrotó en los penales 5-3 luego del 2-2 en los 120 minutos.

image

Así, Scaloni quedó relegado al tercer lugar, con 59 unidades, a pesar del paso firme que tuvo la Selección Argentina en las Eliminatorias, en donde finalizó como líder con nueve puntos de ventaja sobre el segundo, lo que le llevó a asegurar el pase al Mundial 2026 a cinco fechas de que finalizara la ronda de clasificación.

De este modo, Scaloni no pudo quedarse con el premio que ganó en 2022 y 2023, y quedó relegado al tercer lugar entre los mejores entrenadores del mundo a nivel selecciones. A su vez, él no es el único argentino en el ranking ya que Néstor Lorenzo quedó noveno con 10 puntos por el buen trabajo que viene haciendo con la selección de Colombia. Cabe destacar que la IFFHS elabora este ranking en base a los resultados que consiguieron a lo largo del año y también votan expertos, quienes hacen un análisis exhaustivo del desempeño anual de los seleccionadores.

Sorpresivo: a quiénes votaron Messi y Scaloni en los premios The Best a mejor futbolista del mundo

Lionel Messi es palabra autorizada en el mundo del fútbol siendo considerado por gran parte de los hinchas como uno de los mejores jugadores que tiene la historia del deporte. Así como alguna vez el futbolista ha sido galardonado de distintas maneras como el mejor, el '10' tuvo que elegir su candidato a ganador en los premios The Best que organiza la FIFA.

image

En una jornada donde la Argentina salió victoriosa con el reconocimiento a Santiago Montiel por haber conseguido el mejor gol del año, Messi sorprendió con su votación al elegir a un excompañero en el primer lugar, segundo a un archi rival y tercero a una figura que la comparan con su mejor momento futbolístico.

En su votación, el actual jugador del Inter Miami optó por dejar en tercer lugar de la nómina a Lamine Yamal, el actual '10' de Barcelona de España y llamado a ser el reemplazante suyo. En el segundo lugar optó por votar a Kylian Mbappé, el delantero francés del Real Madrid que supo ser el villano en la final de la Copa del Mundo 2022 aunque no pudo imponerse ante la Argentina que alzó el título. Por último, el elegido a ganar fue el también francés Ousmane Dembelé -ganador del premio- excompañero en el elenco de Cataluña.

Por otra parte, el entrenador Lionel Scaloni votó por Mbappé como su favorito, posicionó al español Pedri en el segundo lugar y a Lamine Yamal tercero.