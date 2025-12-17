Sorpresivo: a quiénes votaron Messi y Scaloni en los premios The Best a mejor futbolista del mundo

El astro rosarino y el entrenador de la Selección argentina votaron para los premios The Best y sorprendieron con sus elecciones.

Lionel Messi es palabra autorizada en el mundo del fútbol siendo considerado por gran parte de los hinchas como uno de los mejores jugadores que tiene la historia del deporte. Así como alguna vez el futbolista ha sido galardonado de distintas maneras como el mejor, el '10' tuvo que elegir su candidato a ganador en los premios The Best que organiza la FIFA.

En una jornada donde la Argentina salió victoriosa con el reconocimiento a Santiago Montiel por haber conseguido el mejor gol del año, Messi sorprendió con su votación al elegir a un excompañero en el primer lugar, segundo a un archi rival y tercero a una figura que la comparan con su mejor momento futbolístico.

En su votación, el actual jugador del Inter Miami optó por dejar en tercer lugar de la nómina a Lamine Yamal , el actual '10' de Barcelona de España y llamado a ser el reemplazante suyo. En el segundo lugar optó por votar a Kylian Mbappé , el delantero francés del Real Madrid que supo ser el villano en la final de la Copa del Mundo 2022 aunque no pudo imponerse ante la Argentina que alzó el título. Por último, el elegido a ganar fue el también francés Ousmane Dembelé -ganador del premio- excompañero en el elenco de Cataluña.

Por otra parte, el entrenador Lionel Scaloni votó por Mbappé como su favorito, posicionó al español Pedri en el segundo lugar y a Lamine Yamal tercero.

Le dieron el premio Puskas a Santiago Montiel por su golazo de chilena

La chilena desde afuera del área de Santiago Montiel para Independiente fue elegida este martes como el mejor gol del año. El futbolista argentino ganó el Premio Puskás de la FIFA por su tanto convertido ante Independiente Rivadavia en Avellaneda, una obra que fue distinguida por su belleza, ejecución técnica e impacto y que volvió a colocar al fútbol argentino en lo más alto del escenario mundial.

Aquel tanto convertido en el duelo de octavos de final del Apertura de la Copa de la Liga Profesional, significó la clasificación, por lo cual tuvo un impacto multiplicado y positivo para el Rojo.

De espaldas al arco y afuera del área, Montiel tomó la pelota de aire y con una resolución espectacular dejó sin chances al arquero cipoleño Ezequiel Centurión.

¡SEÑORAS Y SEÑORES! ¡TENEMOS EL GOL DEL AÑO! GOLAZO DE CHILENA DE SANTIAGO MONTIEL DESDE LA PUERTA DEL ÁREA PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE.



— SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2025

Además de Centurión, en ese encuentro también fue titular Maximiliano Amarfil. Juntos serían campeones de la Copa Argentina unos meses después con la lepra mendocina.

Es el segundo año consecutivo que un futbolista argentino se queda con el premio, luego de que Alejandro Garnacho lo ganara con su tanto para Manchester United, contra Everton, en 2024.

Al conocerse la noticia, Montiel se transformó rápidamente en tendencia en las redes sociales y en el video oficial de la premiación se lo ve al histórico entrenador del Arsenal de Inglaterra, Arsene Wenger, presentando al ganador.

Santiago Montiel, ganador del premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año



¡Felicitaciones, Monti!#TodoRojo
— C. A. Independiente (@Independiente) December 16, 2025

El "7" de Independiente fue uno de los pocos jugadores regulares de Independiente este año. Pese a la notable merma futbolística del Rojo, que se quedó afuera de Sudamericana y torneo local en el segundo semestre, Montiel siempre se mostró activo buscando el arco rival, incluso en los varios partidos en los que las cosas no le salieron al equipo que dirigió Julio Vaccari y ahora es conducido por Gustavo Quinteros.