Marcelo Moretti buscará impugnar el acta que declara la acefalía en San Lorenzo tras la renuncia de 14 dirigentes

El presidente de la institución afirmó en diálogo con TN que impugnará el acta donde se deja constancia de las renuncias. Este miércoles habrá una reunión para determinar cómo sigue transitoriamente la conducción de la institución.

San Lorenzo volvió a estar en estado de acefalía tras la renuncia de 14 miembros de la comisión directiva que le soltaron la mano al presidente Marcelo Moretti , quien había afirmado no tener intenciones de dejar su rol en la institución. Luego de un martes agitado para la institución que no puede escapar a los problemas, Moretti afirmó que buscará impugnar el acta que decretó la acefalía.

"San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. Los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom ratificaron este martes las renuncias a sus cargos", anunció la institución en un comunicado publicado en sus redes sociales confirmando la situación.

Ante este panorama la Presidencia de la Asamblea de Representantes del Club tendrá que convocar a una asamblea extraordinaria en las próximas 48 horas para elegir una comisión transitoria. Según trascendió esta reunión será este miércoles a las 17 horas . Mientras tanto, la gobernación de la institución queda a cargo del presidente de la asamblea Daniel Matos.

Luego de la reunión convocada por el presidente de la institución, donde solamente siete directivos no renunciaron a su lugar mientras que otros 14 si, se conoció que el acta de la reunión no cuenta con la firma de Moretti. A su vez, se deja expreso que el mismo "retiró el libro de actas de Comisión Directiva, a los fines de entorpecer la transcripción de la misma en los libros".

Luego del escándalo, Moretti dialogó con la señal televisiva TN y dejó en claro su postura “Nosotros vamos a impugnar el acta que supuestamente decretó la acefalía porque tiene un montón de vicios. Hay cuestiones que, lamentablemente, se siguen haciendo mal en el club. Estaba hablando con los abogados y vamos a impugnarla porque la acefalía no está bien decretada. En el acta, que no la terminé de ver, porque no la firmé. No fui quien comandó la Comisión Directiva porque no me dejaron”.

"Esto arrancó desde muy temprano. Después hicimos un cuarto intermedio porque tuvimos que ir a declarar al mediodía. Luego volvimos. Algunos de los que estaban a la mañana no estaban a la tarde. No hay libro de actas, tampoco sé dónde está el libro de actas. Hay un montón de cuestiones, lamentablemente en el club, que carecen de normalidad", soltó en su relato.

A su vez, soltó: "Esa acta yo no la firmé, ni tampoco muchos miembros de la comisión porque estaba mal hecha, con renuncias que no alcanzan tampoco para cubrir la necesidad de una acefalía, porque faltan los suplentes. Hay un montón de vicios en ese acta, que me voy a presentar ante la justicia para tratar de que sea nula".

"Le pido disculpas a la gente de San Lorenzo por los momentos que se están pasando. Uno trata de hacer lo mejor. Claramente me quieren hacer un golpe de estado desde el año pasado para tomar el poder de San Lorenzo. Hay muchos sectores de la política del club. San Lorenzo es un club muy político y la realidad es que nosotros nos encontramos, lo que fue público y notorio, el tema del video, que fue algo que también dañó mi imagen. Y, a través de eso, se construyó un relato".

En continuación con su relato se refirió al dinero que habría aportado para el club: "Mucha gente seguramente desconocerá todo el dinero que yo puse en el club, que ese dinero fue a título personal. Desde el 2010, que perdí las elecciones y entré como opositor, desde ahí colaboro enormemente con el club en todas las áreas. Fui ocho años presidente del Senior y llevé dos veces al equipo de Primera del Senior a Brasil, llevé al equipo a Uruguay, todo pago por mí. Este último año puse más de 400 mil dólares, porque había que afrontar un montón de obligaciones. Nunca le pedí nada al club. Tengo muchos vencidos que nunca los cobré. Nunca me interesó el dinero con San Lorenzo porque para mí es amor puro".

"Yo mismo le he aportado al club más de 400 mil dólares el año pasado y este año. Imaginate que tenemos gente, dirigentes que ha aportado más de 3 millones de dólares. Hubo que hacer aportes de distinta índole porque San Lorenzo está prácticamente en una situación terminal. Hemos levantado 15 millones de dólares de pasivo de la gestión anterior. Esto tal vez la gente lo desconoce", dijo.

En su cierre dijo: "He ganado unas elecciones de manera transparente, con récord de socios que fueron a votar. No les ha gustado a los rivales electorales. Desde el primer día me hicieron la cruz. Te cuento una anécdota... apenas gané las elecciones, me tuve que ir en el baúl del auto porque me estaban tirando piedras. No es algo muy normal".

