Messi recordó la consagración en Qatar a tres años de la final del Mundial

El astro argentino publicó una imagen rememorando otro aniversario del día que levantó la Copa del Mundo.

El astro Lionel Messi compartió una historia de Instagram por los tres años de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. El capitán de la “Albiceleste”, que tuvo una inolvidable actuación en el último Mundial, compartió la publicación de aquel inolvidable 18 de diciembre de 2022 , con el agregado "3 años de las tres estrellas" .

Messi tuvo una actuación histórica en el Mundial de Qatar 2022, donde se despachó con siete goles en igual cantidad de partidos, incluidos los dos de la final ante Francia, que se tuvo que definir en los penales luego de la igualdad 3-3 en los 120 minutos.

De esta manera, fue clave para que la Selección argentina consiguiera su tercera estrella. La de 2022 fue la quinta participación de Messi en un Mundial ; previamente había alcanzado los cuartos de final en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, la final en Brasil 2014 y los octavos de final en Rusia 2018.

Otros de los jugadores que recordaron aquella histórica fecha fueron el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, los mediocampistas Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, y el extremo Ángel di María.

Martínez, entre otras imágenes, compartió una foto de la inolvidable atajada a Kolo Muani en el último minuto para forzar los penales, mientras que di María reposteó el spot que compartió la Selección argentina.

"Antes que nada, yo esperaba que Otamendi fallara en esa pelota, entonces estaba calmo porque sabía que eso iba a…



— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 4, 2024

Además, Paredes publicó una imagen tocando la copa en la premiación y Mac Allister un video suyo reproduciendo la jugada del 2-0 en la que asistió a di María tras una contra perfecta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tmsportsar/status/1964326296961388910?s=20&partner=&hide_thread=false Se cumplen 17 años del debut de Ángel Di María en la Selección Argentina. Excusa perfecta para recordar esta obra de arte en la Final del Mundial de Qatar 2022.



Vaya si nos habrás hechos felices, Fideo... pic.twitter.com/zn8j0Q5vHt — tmsports (@tmsportsar) September 6, 2025

El mundial de Messi en Qatar 2022

El astro argentino se consagró en su título más esperado con una actuación impresionante, liderando a la selección argentina en todos los partidos y siendo fundamental en cada fase. Pero todo el camino no fue allanado para el equipo, que tuvo un arranque inesperado que generó muchas dudas.

En el debut, contra Arabia Saudita, Messi empezó el partido marcando el 1-0 de penal. Pero el encuentro fue cuesta arriba cuando la historia se dio vuelta y fue derrota por 2-1.

Contra México, el capitán abrió un partido muy cerrado con un latigazo desde afuera del área que significó el desahogo de todo un país. Contra Polonia, para cerrar el grupo, malogró un penal pero fue decisivo para el 2-0 del equipo, que lo dejó en el primer puesto del grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1778254715387556091?s=20&partner=&hide_thread=false Así despidió Lionel Messi a México en Qatar 2022.pic.twitter.com/BsJ57SF4nJ https://t.co/HeBSr4Dr1o — dataref (@dataref_ar) April 11, 2024

En las fases decisivas, Lionel Messi sacó a relucir su mejor repertorio: golazo ante Australia para abrir el marcador, asistencia de lujo contra Holanda y gol de penal -con topo gigio incluido, gol de penal ante Croacia y asistencia a Julián tras una jugada individual inolvidable, para el pase a la que fue su segunda final en una Copa del Mundo.

En la final ante Francia, el diez sabía que esta podía ser su última oportunidad de levantar el ansiado título. Fue parte fundamental del recital de Argentina durante 70 minutos, con el gol de penal y la participación en la contra perfecta para el gol de Di María. En el suplementario, empujó una pelota a la red para el 3-2, y en la tanda de penales abrió el marcador argentino tras una suave estocada ante Hugo LLoris.