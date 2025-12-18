Fausto Vera es nuevo jugador de River: la oferta que aceptó Atlético Mineiro

Finalmente, Marcelo Gallardo ya conoce a su primer refuerzo de cara al 2026 en el que el Millonario jugará la Sudamericana.

River Plate prácticamente cerró el fichaje del mediocampista de Atlético Mineiro , Fausto Vera, según aseguró en sus redes sociales el periodista de ESPN Javier Gil Navarro. En las próximas horas el mediocampista llegará a la Argentina para realizarse la revisión médica y estampar su firma en el contrato con el club de Núñez .

La oferta que realizó el Millonario es de un préstamo con un cargo de 200.000 dólares y una opción de compra de 4 millones de dólares. Las negociaciones estaban muy avanzadas y este jueves prácticamente se cerró la llegada del jugador de 25 años, que regresa al fútbol argentino, por lo que Marcelo Gallardo tendría confirmado su primer refuerzo en las próximas horas.

En la temporada 2025, Vera jugó 32 partidos con Atlético Mineiro y anotó un gol. El volante llegó a Brasil en 2022, cuando fichó por Corinthians, tras destacarse en Argentinos Juniors.

Recordemos que River se encuentra en el armado del plantel del 2026 en el que disputará, además de las competiciones locales, una nueva edición de la Copa Sudamericana.

Se cansó de las críticas: Juanfer Quintero apuntó contra sus detractores y comparó a River con el Real Madrid

Juanfer Quintero fue una pieza clave en el plantel que supo liderar Marcelo Gallardo y con el cual consiguió logros importantes para la historia del club dejando marcado, incluso, la victoria en una final de Copa Libertadores ante Boca. La calidad del jugador lo ha llevado a ser considerado por la opinión pública como uno de los mejores talentos futbolísticos del fútbol argentino.

Durante su presencia en el podcast de Maluma, el jugador hizo fuertes revelaciones sobre las críticas que recibe por no haber logrado hacerse un hueco en el fútbol europeo: “Me han llegado ofertas de Europa, pero he ganado todo en Sudamérica. Para mí, River es el Real Madrid”, contó.

“Quizás te dicen ‘no le dio’ porque no jugué en el Real Madrid o el Barcelona. Pero yo jugué una final con River ante Boca en el Bernabéu y me tocó hacer un gol que es la bendición más grande de las que me han pasado. Ahí le dije a mi familia ‘ya hice algo en el fútbol’, sumó en su relato.

Por otra parte se refirió al presente en su carrera deportiva: “En madurez, estoy en el mejor momento de mi vida, en todo aspecto. Soy un tipo enfermo por ganar. Puedo perder, pero en el campo me tienes que matar. El fútbol es grupal y no depende solamente de uno”.

“Antes sentía ira cuando no me colocaban a jugar. Hoy soy demasiado maduro y sé en qué partidos tengo que estar”, contó y luego se refirió en qué aspercto le gustaría incursionar cuando termine su carrera futbolística: “Si Dios lo permite, después del fútbol quiero ser director deportivo, vivir en Argentina y en Colombia”, soltó. Para cerrar, dijo: “Es el lugar donde Dios quiso que yo tuviera éxito. Todo el mundo me conoce por lo que hice en River, Racing y la selección de Colombia”.