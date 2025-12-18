Se cansó de las críticas: Juanfer Quintero apuntó contra sus detractores y comparó a River con el Real Madrid

El colombiano habló sin escrúpulos en el podcast del cantante Maluma. El recuerdo de la final ganada ante Boca en 2018.

Juanfer Quintero fue una pieza clave en el plantel que supo liderar Marcelo Gallardo y con el cual consiguió logros importantes para la historia del club dejando marcado, incluso, la victoria en una final de Copa Libertadores ante Boca . La calidad del jugador lo ha llevado a ser considerado por la opinión pública como uno de los mejores talentos futbolísticos del fútbol argentino.

Durante su presencia en el podcast de Maluma, el jugador hizo fuertes revelaciones sobre las críticas que recibe por no haber logrado hacerse un hueco en el fútbol europeo: “ Me han llegado ofertas de Europa, pero he ganado todo en Sudamérica. Para mí, River es el Real Madrid ”, contó.

“Quizás te dicen ‘no le dio’ porque no jugué en el Real Madrid o el Barcelona. Pero yo jugué una final con River ante Boca en el Bernabéu y me tocó hacer un gol que es la bendición más grande de las que me han pasado. Ahí le dije a mi familia ‘ya hice algo en el fútbol’, sumó en su relato.

Juanfer Quintero

Por otra parte se refirió al presente en su carrera deportiva: “En madurez, estoy en el mejor momento de mi vida, en todo aspecto. Soy un tipo enfermo por ganar. Puedo perder, pero en el campo me tienes que matar. El fútbol es grupal y no depende solamente de uno”.

“Antes sentía ira cuando no me colocaban a jugar. Hoy soy demasiado maduro y sé en qué partidos tengo que estar”, contó y luego se refirió en qué aspercto le gustaría incursionar cuando termine su carrera futbolística: “Si Dios lo permite, después del fútbol quiero ser director deportivo, vivir en Argentina y en Colombia”, soltó.

Para cerrar, dijo: “Es el lugar donde Dios quiso que yo tuviera éxito. Todo el mundo me conoce por lo que hice en River, Racing y la selección de Colombia”.

Atención River: el Diablito Echeverri acelera su salida del Bayer Leverkusen

River Plate quiere volver a tener un plantel competitivo y uno de los nombres que más ilusionaba a los hinchas del Millonario era el de Claudio Echeverri, quien no cuenta con los minutos deseados en el Bayer Leverkusen alemán y mira con anhelo un regreso a Núñez para ponerse bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

Tras un 2025 sin títulos, la dirigencia del Millonario y el cuerpo técnico organizan las próximas incorporaciones y salidas, con miras también a la participación en la Copa Sudamericana. Al tope de la lista aparece el Diablito, pero el sueño de repatriarlo hoy parece lejano.

Al arribar a Manchester City, el futbolista argentino no consiguió establecerse entre los elegidos por Pep Guardiola, lo que desembocó en una cesión al Bayer Leverkusen. La experiencia en la Bundesliga no fue la esperada. Ahora, según confirmó Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, los Ciudadanos tomaron la decisión de interrumpir de manera anticipada el vínculo con el elenco alemán y comenzó a explorar alternativas que le garantice más minutos en cancha al chaqueño.

image

La opción de que Echeverri regrese a River se mantiene latente por la voluntad del joven. Sin embargo, la intención del cuadro de Manchester es otra. Prefieren que continúe su carrera en Europa y el equipo que pica en punta es el Girona, club perteneciente al City Group.

Allí, los responsables deportivos consideran que el futbolista podrá sumar los minutos que no encontró tanto en Inglaterra como en Alemania. En una instancia anterior, Girona ya había manifestado interés por contar con el argentino, pero la intervención del representante de Echeverri provocó que el destino fuera el fútbol alemán. Esta decisión causó cierta incomodidad en Guardiola, algo que dejó en evidencia en una conferencia de prensa.

Las palabras de Guardiola cuándo fue consultado por el Diablito Echeverri

“Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos. La intención es siempre esa. Tenemos un aprecio increíble, aprecio a él como futbolista, y lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo. No estoy involucrado ahí dentro, pero no hablé con él. Estoy bastante seguro de que su agente lo sabe todo mejor que nadie”, manifestó hace casi un mes. Luego, cuando le consultaron si el Manchester City lo repescaría desde el Bayer, el entrenador español fue contundente. “Esa es una pregunta para su bello agente...”, afirmó Pep Guardiola, con ironía, hace poco en una conferencia de prensa.

image

El Diablito, desde su desembarco a la Bundesliga, solamente disputó 11 partidos y brindó una asistencia. Incluso estuvo fuera de los convocados para el último partido del certamen local (victoria 2-0 contra el Colonia).

Ante este cuadro de situación en Núñez decidieron explorar otras alternativas y uno de los nombres que más consenso genera es el del ex Vélez Gianluca Prestianni. No obstante, por el momento las tratativas no parecieran llegar a buen puerto. Si bien el joven vería con buenos ojos volver al país, Benfica no estaría del todo decidido a cederlo a un equipo de Sudamérica por sobre uno en Europa. Incluso rechazó la primera oferta que salió desde el Monumental: una cesión a préstamo por un año con opción de compra del 50 por ciento del pase del mediapunta.

El que se perfila con más fuerza para incorporarse a River Plate es Fausto Vera. El club de Núñez alista una nueva propuesta para Atlético Mineiro con el objetivo de cerrar su llegada tras una primera oferta que no alcanzó las expectativas económicas del equipo brasileño. A pesar del rechazo inicial, las negociaciones avanzan con buena predisposición de ambas instituciones y del propio futbolista, quien dio su conformidad para regresar al fútbol argentino.