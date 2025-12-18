Martín Palermo opinó sobre la posible llegada de Borja al Xeneize: "Boca necesita eso"

El histórico delantero argentino dio su punto de vista sobre el posible cruce de veredas del colombiano en este mercado de pases.

Martín Palermo , histórico delantero del fútbol argentino y máximo goleador del Xeneize, opinó sobre el posible arribo de Miguel Ángel Borja a Boca, tras jugar los últimos años en la vereda rival. El Titán expresó: "Miguel Borja con Demichelis rindió y hacía muchos goles. Boca necesita eso".

Boca analiza el mercado para reforzar su plantel en el centro delantero. Merentiel tuvo un gran año y podría ser vendido , Gimenez tuvo una seguidilla de partidos muy mala y es resistido por los hinchas, y Cavani le costó tener regularidad por lesiones.

Borja le tiró un guiño a Boca en una entrevista en ESPN , en la que reconoció que "no se le puede cerrar las puertas" , mientras su hermano, fanático de Boca se reía en el fondo y lo incentivaba.

Para Palermo, el colombiano no es un "jugador histórico identificado con River como para que no pueda jugar" y reveló que en su opinión porque el 2025 del delantero fue irregular: "Con Gallardo, no rindió, porque el equipo no funcionó, porque el momento del equipo no es bueno".

"BORJA NO ES UN HISTÓRICO IDENTIFICADO CON RIVER QUE NO PUEDA JUGAR EN BOCA", sentenció Martín Palermo, leyenda xeneize.



#ESPNF90 | #DisneyPlus Plan Premium — SportsCenter (@SC_ESPN) December 18, 2025

¿Hay chances serias de que Borja llegue a Boca?

Lo que empezó siendo una mera especulación o un chiste entre los hinchas, se convirtió en algo serio con el guiño que dio Borja en aquella entrevista. Pero las posibilidades de que recaiga en el Xeneize tras quedar libre de River, ¿Qué tan reales son?

Según Tato Aguilera, periodista que cubre hace muchos años a Boca para TyC Sports, Juan Román Riquelme le ofrecería un contrato al colombiano para que vista la camiseta en 2026.

BOCA JUNIORS LE OFRECERÁ UN CONTRATO A MIGUEL ÁNGEL BORJA PARA 2026.



vía @Tato_Aguilera — JS (@juegosimple__) December 18, 2025

Aunque la información desde su entorno y también el de River, es que Borja estaría por cerrar un acuerdo de palabra con el club mexicano Cruz Azul. Habrá que ver si Boca quiere meterse en la negociación antes de que esté cerrada.

[DEPORTES] Ante la insistencia de Boca, Borja selló un acuerdo de palabra con el Cruz Azul: la semana próxima firmaría el contrato en México. — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 15, 2025

Palermo opinó sobre el otro nueve en el radar de Boca

Palermo, invitado al programa F12, que se emite por ESPN, analizó posibles alternativas del fútbol argentino y dejó una recomendación concreta para la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

“El chico de San Lorenzo me gusta, Alexis Cuello es el 9 que llevaría para mi equipo. Hoy los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo”, expresó el “Titán”, destacando la versatilidad del delantero de 25 años, que puede desempeñarse tanto como referencia ofensiva como también recostado sobre los costados, una cualidad cada vez más valorada en el fútbol moderno.

MARTÍN PALERMO en #ESPNF12



"Alexis Cuello, el chico de San Lorenzo ME GUSTA, es el 9 que llevaría para mí equipo.



Hoy los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo". — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 18, 2025

Cuello se afianzó como titular en el “Ciclón” desde su llegada a comienzos de 2024 y, además, su nombre aparece ligado al mercado por la delicada situación económica que atraviesa San Lorenzo.

De todos modos, desde Boedo ya dejaron en claro que no será una salida sencilla: el club pediría al menos seis millones de dólares por su ficha, mientras Boca analiza opciones para reforzar una posición clave de cara a una temporada exigente.

El Xeneize estaría intentando cerrar al colombiano Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional, para luego comenzar las otras negociaciones, como la de Cuello, y la del defensor de San Lorenzo, Gastón Hernández.