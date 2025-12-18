Cuánto deberá pagar Franco Colapinto por la Superlicencia de Fórmula 1 para el 2026

La Fórmula 1 tiene un sistema de cuotas de inscripción a la competencia, que obliga tanto a las escuderías como a los pilotos a abonar una importante suma de dinero que es destinada a la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Más allá de que los equipos deben pagar por participar en la categoría, los competidores tienen que hacer lo propio con el fin de renovar la Superlicencia especial de la FIA .

Con dicha superlicencia, los pilotos quedan habilitados para correr en la Máxima. El esquema en ambas situaciones es similar, ya que a la tarifa base se suma un extra correspondiente a los puntos obtenidos durante la última temporada. Es por eso que Lando Norris, campeón y quien más unidades sacó, será el que más deberá desembolsar.

El impacto económico de la superlicencia se refleja especialmente en los pilotos que han tenido un desempeño destacado, es por eso que el británico de McLaren deberá pagar 1.023.507 euros (aproximadamente 1.120.770 dólares) para participar en la próxima campaña, mientras que Max Verstappen, quien quedó en el segundo lugar por dos puntos de diferencia, tendrá que abonar 1.018.724 euros (aproximadamente 1.194.163 dólares).

image

Según informaron medios especializados como Motorsport y PlanetF1, el sistema de la FIA establece que la superlicencia, documento imprescindible para competir en la máxima categoría del automovilismo, tiene una tarifa base de 11.842 euros (aproximadamente USD 13.000), a la que se suma un recargo de 2.392 euros (USD 2.808) por cada punto obtenido en el campeonato previo. Esta estructura explica las diferencias sustanciales entre los importes que deben afrontar los distintos pilotos.

El monto que deberá abonar Franco Colapinto

Franco Colapinto, que terminó la temporada sin sumar puntos, deberá pagar únicamente el precio base de 11.842 euros. Este precio es inferior al que tuvo que abonar para participar en la presente campaña. Tras un 2024 con Williams en el que consiguió cinco unidades (8° en Azerbaiyán y 10° en Austin), el argentino desembolsó 23.018 euros (23.950 dólares) por la superlicencia que lo habilita a salir a pista.

Hay que destacar que los encargados de pagar la inscripción suelen ser las escuderías. Uno de los casos más recordados fue la inscripción de Max Verstappen para la temporada 2024, cuando, según Motorsport y AutoSport, tuvo que pagar 1.217.900 euros por los 575 puntos que obtuvo en 2023.

image

“Eso lo paga el equipo, afortunadamente. Creo que debería haber una proporción normal. Pero ya sabes, las cosas así se escriben, y no creo que nadie esperara que acabara habiendo tantos puntos”, reveló el propio neerlandés, en una entrevista con Víaplay. “Es un problema de lujo porque hemos tenido que conseguir los puntos para generar la factura. Afortunadamente, está fuera del límite presupuestario. Pero sí, es un gran cheque para entregarle a la FIA”, comentó Christian Horner, ex CEO y Jefe de Red Bull.

Hay que recordar que la superlicencia es el documento oficial otorgado por la FIA que habilita a los pilotos a participar en la Fórmula 1. Además de abonar el monto estipulado, los conductores deben cumplir ciertos requisitos: acumular al menos 40 puntos en categorías inferiores como Fórmula 2 o Fórmula 3 en un período de tres años, tener al menos 18 años y una licencia internacional válida, y completar un mínimo de 300 kilómetros de pruebas en un monoplaza de Fórmula 1. Estos ítems son trascendentales para los rookies que se adentran a la categoría.