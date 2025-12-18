Quién es el central, de un equipo grande, que quiere Riquelme para Boca

Juan Román Riquelme sabe que en este libro de pases le tiene que dar forma al plantel de Boca que volverá a disputar nuevamente la Copa Libertadores luego de dos años de ausencias. En ese sentido, y después de tener prácticamente abrochado al extremo Marino Hinestroza, el de 23 años proveniente de Atlético Nacional de Colombia, el presidente Xeneize va por un marcador central de un equipo grande de Argentina.

Se trata de Gastón Hernández, defensor y capitán de San Lorenzo de Almagro. El jugador de 27 años viene de un gran año, de ser un pilar dentro de la cancha y el máximo referente en un 2025 muy conflictivo que tuvo el Ciclón, que hace algunas horas declaró la acefalía del club.

No es la primera vez que Boca se fija en Tonga y que Román lo va a buscar. De hecho, esta misma situación ocurrió cuando Miguel Ángel Russo volvió al club para comenzar su tercera etapa en el club y se quiso traer con él al defensor que había dirigido precisamente en San Lorenzo. Sin embargo, en ese momento no se pudo dar.

image

Esta vez la situación es totalmente diferente. En primer lugar por la acefalía que sufre por estas horas el Ciclón, porque todavía no tiene confirmado quién será la conducción del club y porque por más que en este caso Hernández tenga contrato hasta diciembre de 2027 (renovó el año pasado), su futuro en el club no es seguro.

Boca, en la búsqueda de un nuevo central para su plantel

Boca buscará a otro central, más allá de que Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa estén afianzados en la dupla central titular, y pese a que en el plantel también están Nicolás Figal y Marco Pellegrino, más alguno que regrese de un préstamo y que si le dan el visto bueno se pueda quedar a pelearla en 2026. La de idea de Juan Román Riquelme es el de nutrir un plantel con jugadores de jerarquía para poder lograr la gran obsesión del hincha Xeneize: la Copa Libertadores.

Por el momento no hubo comunicaciones entre los clubes porque justamente en Boedo no hay conducción, no hay con quién hablar mano a mano, y menos de una negociación tan importante como sería la de Tonga. La clave estará en este lunes antes de la Navidad, en donde en San Lorenzo se designará quién se hará cargo de la Comisión Directiva Transitoria.

image

A partir de ese momento, Boca tendrá un panorama más claro sobre con quién poder negociar por Hernández, al que en el Xeneize de momento lo ven más para jugar de primer marcador central y no de segundo como lo vino haciendo durante este año en el Ciclón.

Y también lo tendrá el propio Hernández, que empezará a analizar los distintos panoramas: si se queda a jugar la Sudamericana en un plantel como el de San Lorenzo en el que es un referente máximo, si tiene la chance de volver a irse al exterior o si bien va a pelear un lugar en el Boca que volverá a la Copa Libertadores de dos años de ausencias.