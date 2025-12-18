Cuál es el jugador que se despidió de su club tras conseguir un título y se prepara para firmar con Boca

Un futbolista que está en plena negociación para llegar a Boca confirmó su salida del club en el que está jugando.

Boca mira con atención el minuto a minuto de un jugador que desde hace varios mercado de pases tiene en carpeta y por el cual, finalmente, las negociaciones están avanzadas para que desembarque en territorio argentino y se vista con la camiseta azul y oro.

En las últimas horas las miradas estuvieron puestas en la final que jugó Atlético Nacional de Colombia, donde se alzó con el título luego de vencer por 1-0 a Independiente Medellin. Allí apareció la figura de Marino Hinestroza, un extremo de 23 años que tiene las negociaciones avanzadas con la comisión directiva que comanda Juan Román Riquelme. Según trascendió en el club fueron informados por el propio jugador sobre su salida.

A horas de los festejos por el título conseguido, Hinestroza confirmó en sus redes sociales que fue su último partido con la camiseta verdiblanca de la institución colombiana: "La historia de amor más linda de mi vida No podía terminar de otra manera!", escribió el jugador en un posteo marcando el final de su estadía en el club.

En los comentarios de la publicación apareció un consejo por parte de Jorman Campuzano, exjugador del xeneize: "Cuídate mucho nene".

Se pelean por Merentiel: cuáles son los dos clubes que podrían dejar a Boca sin una de sus figuras

Boca ya piensa en el mercado de pases para intentar reforzar el plantel que conduce Claudio Úbeda con el fin de conseguir un salto de calidad para disputar la Copa Libertadores a la cual regresó después de un período sin disputarla ni tampoco la Sudamericana. Sin embargo en medio del afán de conseguir nuevas caras, algunas instituciones buscarán negociar con el club de La Ribera para llevarse jugadores.

Aún en los momentos donde el xeneize no la pasaba bien a nivel deportivo, Miguel Merentiel supo ser el jugador que más se destacaba durante los encuentros con su estilo de juego aguerrido. Es por eso que su nivel deportivo, que aún mantiene en medio de la mejora que atraviesa el equipo, cautiva a otros clubes.

Hay distintos clubes que quieren hacerse con los servicios del delantero, principalmente provenientes desde México. Tanto el Club América como Rayados de Monterrey buscarían cerrar la concentración del uruguayo para la temporada 2026 con una posible transferencia millonaria, lo cual no sería un problema para el fútbol azteca por el nivel económico que sostienen.

Para Úbeda es una pieza fundamental incluso por encima del presente de Edinson Cavani. Desde su llegada al club, el jugador sumó 143 partidos oficiales, 50 goles y 16 asistencias. Sin embargo el dinero podría ser un aliciente para la CD que estableció una cláusula de salida por USD 18 millones, pero podría negociar por USD 12 millones por predisposición del club.

Más allá de los rumores, en más de una oportunidad Merentiel se ha mostrado satisfecho con su presencia en Boca. “Estoy cómodo, soy feliz yo y también mi familia. Que sea lo que tenga que ser”, declaró anteriormente.