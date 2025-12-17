Rompieron una larga racha: cuándo fue la última vez que Boca y River no ganaron títulos en un año

Los clubes cerraron una temporada sin títulos y para el olvido rompiendo una larga racha exitosa.

Esta temporada Boca y River no tuvieron el protagonismo que suelen tener cada temporada que pasa en el fútbol argentino como también en los certámenes internacionales. Afuera de las copas previo a la definición, sin llegar a la final del torneo Clausura, con la clasificación del millonario a la Sudamericana y no a Libertadores como si lo hizo el xeneize, entre otros aspectos claves que denotan una temporada complicada para dos de los equipos grandes que tiene el fútbol nacional.

Lo llamativo de esta temporada es que ambos rompieron una racha que llevaba 12 años sin romperse. En 2025, llegó a su fin en consecuencia del bajo nivel deportivo que tuvo el elenco de Marcelo Gallardo al igual que los dirigidos por Claudio Úbeda que levantaron el nivel en el sprint final de la temporada.

A diferencia de otros años donde cualquiera de los dos equipos consigue por lo menos un título, esta temporada ha sido de sequía para uno de los duelos más reconocido a nivel mundial. La última vez que ninguno de los clubes festejó un título fue en 2013 cuando los campeones fueron: Newell's en el Torneo Final, Vélez ganando la Superfinal, Arsenal que festejó la Copa Argentina, Lanús salió victorioso en Sudamericana y San Lorenzo que ganó el Torneo Inicial.

Después de ese año de sequía se vio una década de dominio por parte de los clubes rivales, ganando 30 títulos desde 2014 hasta la actualidad ( 19 River y 11 Boca).

Boca-River: AFA confirmó el fixture 2026 y ya hay fecha para el superclásico

La AFA publicó esta tarde el fixture de los torneos argentinos de 2026. Las fechas del Torneo Apertura ya tienen su programación, incluidos los dos superclásicos entre Boca y River. También ya se conocen las localías y los otros clásicos de la próxima temporada. Para el Clausura se sabe el orden de los partidos pero no las fechas de estos.

Los formatos del torneo serán iguales a los de este 2025: dos zonas de 15 equipos que se enfrentarán todos contra todos. Los ocho mejores de cada grupo pasarán a octavos de final de los playoff. Ambos torneos sumarán para la tabla anual, que entrega tres cupos para la Copa Libertadores.

¡Todo listo para la Temporada 2026! Así quedaron definidas las Zonas A y B para los Torneos Apertura y Clausura del próximo año.

Los fines de semana que se jugarán los superclásicos

El superclásico siempre es el partido que se lleva todos los focos de atención en el campeonato. Sin importar quien llega de mejor manera, el encuentro entre Boca y River siempre da que hablar. Aunque se encuentren en zonas diferentes, la AFA siempre pone el clásico interzonal para no perderse de esa fiesta.

En el Torneo Apertura, jugarán en la fecha 15 en el Estadio Monumental, el fin de semana del 19 de abril. En el Clausura, Boca recibirá a River en La Bombonera por el mismo número de fecha.

El primer Superclásico del fútbol argentino en 2026 se disputará el fin de semana del 19 de abril en el Monumental. River y Boca se cruzarán en el marco de la anteúltima jornada de la fase regular.

En el 2025, también se enfrentaron en dos ocasiones. En el Apertura, River venció 2-1 al Xeneize, con el recordado gol de Franco Mastantuono de tiro libre. En el Clausura, fue Boca el vencedor, por 2-0, con goles de Zeballos y Merentiel.

La programación de la primer fecha confirmada por la AFA

Se conoció la programación para los próximos torneos del 2026 y ya se sabe con quién arrancará cada equipo la primera fecha del Apertura, que comenzará el fin de semana del 25 de enero.

Por la zona A, los partidos más destacados son Boca - Riestra en La Bombonera, Independiente recibirá en el Libertadores de América a Estudiantes y San Lorenzo será local ante Lanus.

Por la zona B, River visitará a Barracas Central, Racing irá al Bosque para jugar ante Gimnasia de La Plata y Rosario Central recibirá a Belgrano. El interzonal de la primera jornada será Aldosivi - Defensa y Justicia.

#AHORA | LA #LIGAPROFESIONAL OFICIALIZÓ EL FIXTURE PARA LA TEMPORADA 2026



La primera fecha del #TorneoApertura comenzará el fin de semana del 25/1



El Superclásico entre #Boca y #River se jugará en la fecha 15, el fin de semana del 19/4 en La Bombonera, y el segundo…

El Clausura comenzará con los mismos partidos, con la localía invertida, aunque todavía no se conocen las fechas exactas de los partidos. Este torneo empezará tras el Mundial 2026.

Los otros clásicos que se jugarán en el Clausura

Fecha 4: Huracán vs San Lorenzo (finde 8/2)

Fecha 5: Gimnasia vs Estudiantes (finde 15/2)

Fecha 8: Newell’s vs Rosario Central (finde 1/3)

Fecha 11: Belgrano vs Talleres (finde 15/3)

Fecha 14: Lanús vs Banfield (finde 12/4)

EL CLÁSICO DE AVELLANEDA SE JUGARÁ EL FIN DE SEMANA DEL 05/04



Fechas de algunos de los otros Clásicos:



Huracán – San Lorenzo | fin de semana del 08/02

Gimnasia – Estudiantes | fin de semana del 15/02

Newell's – Rosario Central | fin de semana del 01/03

Belgrano – Talleres…

También, otros partidos que serán protagonistas de las diferentes fechas son los clásicos entre equipos grandes. Boca será el único en jugarlos todos, ya que comparte zona con San Lorenzo e Independiente, y sus dos partidos interzonales serán contra River y Racing.