Se pelean por Merentiel: cuáles son los dos clubes que podrían dejar a Boca sin una de sus figuras

Dos clubes importantes vendrían a la carga por el uruguayo en el mercado de pases pensando en la temporada 2026.

Boca ya piensa en el mercado de pases para intentar reforzar el plantel que conduce Claudio Úbeda con el fin de conseguir un salto de calidad para disputar la Copa Libertadores a la cual regresó después de un período sin disputarla ni tampoco la Sudamericana. Sin embargo en medio del afán de conseguir nuevas caras, algunas instituciones buscarán negociar con el club de La Ribera para llevarse jugadores.

Aún en los momentos donde el xeneize no la pasaba bien a nivel deportivo, Miguel Merentiel supo ser el jugador que más se destacaba durante los encuentros con su estilo de juego aguerrido. Es por eso que su nivel deportivo, que aún mantiene en medio de la mejora que atraviesa el equipo, cautiva a otros clubes.

Hay distintos clubes que quieren hacerse con los servicios del delantero, principalmente provenientes desde México. Tanto el Club América como Rayados de Monterrey buscarían cerrar la concentración del uruguayo para la temporada 2026 con una posible transferencia millonaria, lo cual no sería un problema para el fútbol azteca por el nivel económico que sostienen.

Merentiel

Para Úbeda es una pieza fundamental incluso por encima del presente de Edinson Cavani. Desde su llegada al club, el jugador sumó 143 partidos oficiales, 50 goles y 16 asistencias. Sin embargo el dinero podría ser un aliciente para la CD que estableció una cláusula de salida por USD 18 millones, pero podría negociar por USD 12 millones por predisposición del club.

Más allá de los rumores, en más de una oportunidad Merentiel se ha mostrado satisfecho con su presencia en Boca. “Estoy cómodo, soy feliz yo y también mi familia. Que sea lo que tenga que ser”, declaró anteriormente.

Cuál es el delantero de Boca que sorpresivamente se va para jugar en un gigante de Europa

Boca recibió una mala noticia pensando en el futuro de la institución ante la salida de un delantero que prometía tener un futuro impecable en el ataque del equipo. Se trata de un aspecto en el que la institución deberá trabajar para evitar que sigan emigrando jóvenes futbolistas a corta edad y sin beneficios.

Milton Pereyra, un joven jugador de las inferiores, decidió irse de la institución por el mecanismo de la patria potestad para emigrar al fútbol europeo y dar un salto de calidad en su carrera deportiva. Con 17 años el jugador se despidió y se sumará a las divisiones menores del Napoli, club con un vínculo histórico con Argentina por la figura de Diego Armando Maradona.

El jugador había perdido protagonismo en la institución y era suplente de Joaquín Piñeyro, otra joya del club que encontró su lugar en las selecciones juveniles.