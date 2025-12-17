Con "El Señor de los Ascensos" haciendo de las suyas y un gran 3x3, el básquet vivió otra fiesta

Bang! organizó un certamen de alto nivel y contó con la presencia de Mario Sepúlveda y mucho público.

Desde su reciente creación, Bang ! se está consolidando como un espacio de básquet para todos los géneros y edades. Además de la parte competitiva y recreativa del deporte de la naranja, la cancha ubicada en Doctor Benedetti 180 también se afirma como espacio social a partir del básquet.

Así fue este último fin de semana, donde uno de los grandes protagonistas fue Mario Sepúlveda . El Señor de los Ascensos fue invitado por la gente de Bang! y en el torneo de triples le ganó a varios jugadores que están en actividad o a los cuales les lleva un par de décadas.

Como ocurrió en gran parte de su carrera, Mario lució impecable y con la misma precisión que lo llevó a ser uno de los deportistas más destacados de la historia de la provincia y de la Patagonia. Siempre con una sonrisa y dando lo suyo más allá del básquet, se quedó con el primer lugar.

mario sepúlveda bang!

Tanto él como Bruno Gelsi y Carlos Sepúlveda fueron reconocidos por los anfitriones como los grandes precursores del 3x3 en la región y el país. Los eventos de Bang! proyectan el mismo espíritu que aquellos que realizaban Bruno, los hermanos Sepúlveda y Luciano Saborido durante varios años.

El 3x3 tuvo alto nivel

Mientras tanto, el plato fuerte lo sirvieron los muchachos en el 3x3, donde compitieron equipos muy fuertes de la región, con varios jugadores que estuvieron disputando el último Pre Federal en diferentes equipos. Sin embargo, fueron basquetbolistas de La Plata, bajo el nombre "Catch and stock" los que se adueñaron del trofeo.

bang basquet 3x3 (2)

Con Facundo Ferraro como MVP, superaron a todos sus rivales, incluyendo a Deportivo Rasty, de Cipolletti, que fue el equipo subcampeón.

Catch and Stock venía de ganar también en el torneo "La Legión", en el Shopping Abasto en Buenos Aires, con lo cual también jerarquizó el certamen.

"Venimos del torneo de Buenos Aires. Acá lo estuvimos preparando, vinimos con expectativas buenas, a ganarlo y se logró, así que contentos. Estuvo muy lindo, vino mucha gente, nos trataron de diez. Espero que se siga haciendo porque es un buen lugar para que se note el 3x3", dijo Ferraro en el medio de los festejos.

bang basquet 3x3 (4)

Bang! completó así las diferentes instancias del 3x3 que se propuso y entregó 2 millones de pesos al equipo ganador. Fue la rúbrica de un evento que promete seguir creciendo y que contó con el apoyo y asistencia de buena parte de la familia del básquet de la zona.

En enero se realizaría, en el mismo reducto, un 3x3 de básquet femenino para seguir potenciando la actividad.